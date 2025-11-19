Paro en el Estado: ATE afirmó 90% de acatamiento

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que el paro de empleados públicos que comenzó hoy a las 8 “tiene más 90% de acatamiento”.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, y luego de la denuncia penal recibida por parte del Ministerio de Seguridad Nacional, el gremialista sostuvo que ”hay que resistir y frenar” la iniciativa de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional y “si es necesario que salgan a las rutas durante la navidad y año nuevo, lo van a hacer”.

“A nosotros no nos mandan los funcionarios, nos mandan los trabajadores y hoy empezamos una ofensiva contra la reforma que no se va a detener hasta que sean garantizados todos nuestros derechos”, sentenció Aguiar.