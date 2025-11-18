Las obras del Hospital del Milagro tendrán un refuerzo de más de $196 millones

El Ministerio de Infraestructura dio luz verde a modificaciones y trabajos extra en sanitarios, estructuras y accesos. El contrato inicial, firmado en 2024, era de $1.081 millones.

Salta18/11/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

El Ministerio de Infraestructura aprobó la ejecución de un Adicional Nº 1 para la obra de la Guardia de Emergencia y Quirófanos Ambulatorios del Hospital Señor del Milagro, en la ciudad de Salta. La medida quedó oficializada mediante la Resolución Nº 112, publicada este martes 18 de noviembre en el Boletín Oficial.

La obra principal había sido adjudicada en 2024 a la empresa Adobe Construcciones, por un monto inicial de $1.081.040.404, a valores de septiembre de ese año. Ahora, se suma un adicional de $196.447.944,14, equivalente al 18,17% del contrato original, que tendrá un plazo de ejecución de 90 días corridos.

Según la documentación técnica, los trabajos extra fueron solicitados por la Dirección del hospital y responden a necesidades detectadas durante la demolición y por ajustes requeridos en áreas clave, entre ellos:

  • Nuevos sanitarios adaptados en salas de intervención.
  • Demolición de estructuras existentes para construir baños de pacientes.
  • Refuerzos estructurales en tabiques y cerramientos.
  • Reparaciones en núcleos sanitarios de planta alta.
  • Modificación y unificación de niveles de piso en áreas de recuperación y procedimientos.
  • Adecuación de carpintería y cerramientos para asegurar condiciones de asepsia.
  • Construcción de dársena y rampa para ampliar el espacio de ambulancias sobre Av. Sarmiento.
  • Instalación de equipos de aire acondicionado no previstos inicialmente.
  • Trabajos de durlock, reconstrucción de aberturas, nueva cubierta metálica y adecuaciones en instalaciones sanitarias.
  • Reemplazo de pisos deteriorados en sectores restringidos y vestuarios.

