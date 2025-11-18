Comenzará a las 13 y la hipótesis será un sismo de gran escala con principio de incendio. Participará la Subsecretaría de Protección Ciudadana, junto al 911, los bomberos y el SAMEC.
Las obras del Hospital del Milagro tendrán un refuerzo de más de $196 millones
El Ministerio de Infraestructura dio luz verde a modificaciones y trabajos extra en sanitarios, estructuras y accesos. El contrato inicial, firmado en 2024, era de $1.081 millones.Salta18/11/2025Agustina Tolaba
El Ministerio de Infraestructura aprobó la ejecución de un Adicional Nº 1 para la obra de la Guardia de Emergencia y Quirófanos Ambulatorios del Hospital Señor del Milagro, en la ciudad de Salta. La medida quedó oficializada mediante la Resolución Nº 112, publicada este martes 18 de noviembre en el Boletín Oficial.
La obra principal había sido adjudicada en 2024 a la empresa Adobe Construcciones, por un monto inicial de $1.081.040.404, a valores de septiembre de ese año. Ahora, se suma un adicional de $196.447.944,14, equivalente al 18,17% del contrato original, que tendrá un plazo de ejecución de 90 días corridos.
Según la documentación técnica, los trabajos extra fueron solicitados por la Dirección del hospital y responden a necesidades detectadas durante la demolición y por ajustes requeridos en áreas clave, entre ellos:
- Nuevos sanitarios adaptados en salas de intervención.
- Demolición de estructuras existentes para construir baños de pacientes.
- Refuerzos estructurales en tabiques y cerramientos.
- Reparaciones en núcleos sanitarios de planta alta.
- Modificación y unificación de niveles de piso en áreas de recuperación y procedimientos.
- Adecuación de carpintería y cerramientos para asegurar condiciones de asepsia.
- Construcción de dársena y rampa para ampliar el espacio de ambulancias sobre Av. Sarmiento.
- Instalación de equipos de aire acondicionado no previstos inicialmente.
- Trabajos de durlock, reconstrucción de aberturas, nueva cubierta metálica y adecuaciones en instalaciones sanitarias.
- Reemplazo de pisos deteriorados en sectores restringidos y vestuarios.
De 9 a 12, los vecinos podrán acceder a mediciones de presión, asesoramiento nutricional y charlas sobre hábitos saludables a cargo de personal del Ministerio de Salud.
Para incentivar las ventas y la formalidad, lanzan un programa con sorteos de hasta $10 millonesSalta17/11/2025
El presidente de la Cámara de Comercio, Gustavo Herrera, destacó que los comercios de toda la provincia podrán adherir al programa. Describió las ventas “de regular a malas” en un contexto de cambios en los hábitos de consumo, por la pérdida del poder adquisitivo.
EDESA alerta por estafas: recomendaciones para reconocer y evitar fraudes
EDESA alertó sobre estafas que circulan por WhatsApp, redes sociales y llamados falsos, y remarcó que no se ofrecen descuentos promocionales de tarifa eléctrica a jubilados y pensionados.
Olmedo negó vínculos con el narcotráfico tras el hallazgo de avioneta en Rosario de la Frontera
El referente de La Libertad Avanza aseguró que ni él ni su familia tienen relación alguna con la avioneta que transportaba más de 300 kilos de estupefacientes en Rosario de la Frontera.
La fiscalización incluyó controles en rutas y calles, donde también se detectaron faltas por casco, cinturón y documentación obligatoria.
Cristian Castro y Mariela Sánchez: del casamiento anunciado al escándalo en MendozaSociedad11/11/2025
A solo cuatro días de dejar la casa que compartían, el cantante fue visto paseando con otra mujer. Mariela rompió el silencio: “Estoy muy triste, me enteré por los medios”.
Los cruces provisionales de octavos de final enfrentan a Boca con Sarmiento y, en un duelo caliente, a Unión con River. La Liga Profesional también confirmó que la final será el 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades.
Villada reclamó un “corte bien federal” en el Congreso
El ministro salteño pidió conformar un bloque que defienda a las provincias frente a los polos políticos nacionales. “Es necesario que haya voces que expresen los intereses provinciales”, afirmó.
Defensor del Pueblo: Álvarez exigió claridad y velocidad en la selección
La concejal apuntó contra las “extrañas” condiciones por las que la selección se demora y reafirmó que votará en contra si Martín Del Frari resulta electo.
Referéndum en Ecuador: el oficialismo sufrió una dura derrota y la ciudadanía rechazó la reforma constitucionalEl Mundo17/11/2025
Ecuador votó cuatro cambios impulsados por Noboa: nueva Constitución, bases militares extranjeras, reducción del Parlamento y fin del financiamiento estatal a partidos. Todas fueron rechazadas.