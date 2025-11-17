Denuncian a Rodolfo Aguiar por "provocar la crisis del Gobierno"

El cruce entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, escaló tras la denuncia penal por "atentar contra el orden constitucional".
El Ministerio de Seguridad Nacional, a través del abogado de la cartera comandada por Patricia Bullrich, Fernando Soto, denunció penalmente al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, por "atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”.
La Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso al documento presentado por Soto, en el que confirmaba que “por orden expresa” de la ministra se iniciaba la denuncia contra Aguiar, y sostenía que el gremialista cometió un “delito” por “amenazar” el orden constitucional, conforme lo previsto en los arts. 226 y 226 bis del Código Penal.
“El ahora denunciado, dijo: ‘Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno’. Esos dichos fueron manifestados en el contexto de un reportaje sobre la futura presentación del proyecto de ley de ‘reforma laboral’ que, próximamente, hará el Gobierno Nacional. Las manifestaciones públicas formuladas por quien tiene la responsabilidad ejercer la representación de trabajadores del Estado, resultan altamente reprochables ya que, deliberadamente, está instando a ‘poner en crisis’ al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación”, afirmó Soto en al denuncia.
En la misma línea, consideró que resulta “plausible” realizar esta denuncia penal “ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea”, de atentar contra la gestión de Javier Milei e “impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales”.
“Por lo expuesto solicito que se tenga por presentada, en legal tiempo y forma, la presente denuncia formulada contra Rodolfo Aguiar por el delito de Amenaza de Atentar contra Orden Constitucional y la Vida Democrática, conforme lo previsto en los arts. 226 y 226 bis del Código Penal de la Nación y se inicie formal sumario penal por el delito denunciado”, concluyo Soto en el documento presentado ante el Juzgado Federal.
Con información de Noticias Argentinas
Desbaratan red de pedofilia digital en diez provincias, con un detenido en SaltaJudiciales17/11/2025
La provincia de Salta participó en el Operativo Escudo Infantil, una acción nacional coordinada contra la pedofilia digital que realizó 13 allanamientos en 10 provincias.
Juicio por Maradona: Makintach sostuvo que el documental “no existió” y acusó a sus colegasJudiciales17/11/2025
La jueza negó haber impulsado el proyecto audiovisual y sostuvo que Savarino y Di Tomasso “mintieron” y la dejaron sola tras el escándalo.
César, Emerenciano y Marcela Acuña culpables por el femicidio de Cecilia StrzyzowskiJudiciales15/11/2025
Tras más de 24 horas de deliberación, el jurado popular declaró al clan Sena culpable del crimen que conmocionó a Chaco. César Sena fue hallado culpable de homicidio doblemente agravado.
La Justicia Federal emitió un fallo judicial inapelable que obliga a Vialidad Nacional a ejecutar reparaciones "de inmediato" en la Ruta Nacional 40 (tramo Bariloche-El Bolsón) tras una presentación del gobernador Weretilneck.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.
Morillo eligió intendente: Ariel Arias triunfó con amplia ventaja
Ariel Arias se convirtió en el nuevo intendente de Morillo al obtener más del 44% de los votos, en una elección que puso fin a más de un año de intervención municipal.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.