Denuncian a Rodolfo Aguiar por "provocar la crisis del Gobierno"

El Ministerio de Seguridad Nacional, a través del abogado de la cartera comandada por Patricia Bullrich, Fernando Soto, denunció penalmente al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, por "atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”.

La Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso al documento presentado por Soto, en el que confirmaba que “por orden expresa” de la ministra se iniciaba la denuncia contra Aguiar, y sostenía que el gremialista cometió un “delito” por “amenazar” el orden constitucional, conforme lo previsto en los arts. 226 y 226 bis del Código Penal.

“El ahora denunciado, dijo: ‘Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno’. Esos dichos fueron manifestados en el contexto de un reportaje sobre la futura presentación del proyecto de ley de ‘reforma laboral’ que, próximamente, hará el Gobierno Nacional. Las manifestaciones públicas formuladas por quien tiene la responsabilidad ejercer la representación de trabajadores del Estado, resultan altamente reprochables ya que, deliberadamente, está instando a ‘poner en crisis’ al Gobierno, es decir, afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación, desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación”, afirmó Soto en al denuncia.

En la misma línea, consideró que resulta “plausible” realizar esta denuncia penal “ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea”, de atentar contra la gestión de Javier Milei e “impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales”.

“Por lo expuesto solicito que se tenga por presentada, en legal tiempo y forma, la presente denuncia formulada contra Rodolfo Aguiar por el delito de Amenaza de Atentar contra Orden Constitucional y la Vida Democrática, conforme lo previsto en los arts. 226 y 226 bis del Código Penal de la Nación y se inicie formal sumario penal por el delito denunciado”, concluyo Soto en el documento presentado ante el Juzgado Federal.

