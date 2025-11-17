El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, denunció penalmente al líder de ATE, Rodolfo Aguiar.
Aguiar tildó de "enfermiza" a Bullrich tras denuncia por "golpista"
El cruce entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, escaló tras la denuncia penal por "atentar contra el orden constitucional".Judiciales17/11/2025
El duro cruce entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, escaló este domingo luego de que el dirigente sindical afirmara que el objetivo del gremio es “provocar la crisis de este gobierno” en el marco del paro nacional contra la reforma laboral.
Las declaraciones que desataron la polémica fueron de Aguiar: «Nuestro trabajo es provocar la crisis de este gobierno, que afloren los verdaderos problemas de los trabajadores. […] En serio alguien, gobernando Milei 23 meses, necesita conocer el contenido de la reforma para saber que es para jodernos a todos los trabajadores de la Argentina».
La respuesta de Bullrich llegó rápido y por X: «Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional. Buenas noches».
El líder de ATE contraatacó con dureza y le replicó directamente a la ministra: “Usted me denuncia a mí porque está viendo a sus propios fantasmas”.
Acusó al Gobierno de atentar “todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho”, citando como ejemplo “el protocolo anti movilización y la represión de todos los miércoles”.
Señaló la “doble vara” oficial y recordó que “el presidente dijo que va a destruir el Estado. ¿Qué frase más golpista que esa puede existir?”. Defendió su derecho a criticar: “Cuestionar públicamente las graves y constantes falencias de su Gobierno no tiene nada que ver con atentar contra el funcionamiento normal de las instituciones. Tiene que ver con ejercer el derecho a la libertad de expresión”.
Cerró con una advertencia: “Lo suyo es enfermizo y temerario. Hay un fuerte intento de disciplinar y acallar las voces de protesta”.
Hasta el momento, ni Bullrich ni el Ministerio de Seguridad respondieron al último mensaje del secretario general de ATE. El cruce se da a 48 horas del primer paro nacional contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno.
Con información de Mundo Gremial
Desbaratan red de pedofilia digital en diez provincias, con un detenido en SaltaJudiciales17/11/2025
La provincia de Salta participó en el Operativo Escudo Infantil, una acción nacional coordinada contra la pedofilia digital que realizó 13 allanamientos en 10 provincias.
Juicio por Maradona: Makintach sostuvo que el documental “no existió” y acusó a sus colegasJudiciales17/11/2025
La jueza negó haber impulsado el proyecto audiovisual y sostuvo que Savarino y Di Tomasso “mintieron” y la dejaron sola tras el escándalo.
César, Emerenciano y Marcela Acuña culpables por el femicidio de Cecilia StrzyzowskiJudiciales15/11/2025
Tras más de 24 horas de deliberación, el jurado popular declaró al clan Sena culpable del crimen que conmocionó a Chaco. César Sena fue hallado culpable de homicidio doblemente agravado.
La Justicia Federal emitió un fallo judicial inapelable que obliga a Vialidad Nacional a ejecutar reparaciones "de inmediato" en la Ruta Nacional 40 (tramo Bariloche-El Bolsón) tras una presentación del gobernador Weretilneck.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Más de 13 millones de ciudadanos votan hoy las propuestas del presidente Daniel Noboa para combatir el crimen. Las preguntas clave incluyen la creación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de bases militares extranjeras, buscando una "mano dura" contra el narcotráfico.
Morillo eligió intendente: Ariel Arias triunfó con amplia ventaja
Ariel Arias se convirtió en el nuevo intendente de Morillo al obtener más del 44% de los votos, en una elección que puso fin a más de un año de intervención municipal.
El partido entre Deportivo Madryn y Morón por la semifinal del Reducido de la Primera Nacional terminó en una batalla campal y represión policial. Apenas sonó el pitazo final, se desató una gresca generalizada entre ambos planteles.