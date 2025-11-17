Aguiar tildó de "enfermiza" a Bullrich tras denuncia por "golpista"

El duro cruce entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, escaló este domingo luego de que el dirigente sindical afirmara que el objetivo del gremio es “provocar la crisis de este gobierno” en el marco del paro nacional contra la reforma laboral.

Las declaraciones que desataron la polémica fueron de Aguiar: «Nuestro trabajo es provocar la crisis de este gobierno, que afloren los verdaderos problemas de los trabajadores. […] En serio alguien, gobernando Milei 23 meses, necesita conocer el contenido de la reforma para saber que es para jodernos a todos los trabajadores de la Argentina».

La respuesta de Bullrich llegó rápido y por X: «Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional. Buenas noches».

El líder de ATE contraatacó con dureza y le replicó directamente a la ministra: “Usted me denuncia a mí porque está viendo a sus propios fantasmas”.

Acusó al Gobierno de atentar “todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho”, citando como ejemplo “el protocolo anti movilización y la represión de todos los miércoles”.

Señaló la “doble vara” oficial y recordó que “el presidente dijo que va a destruir el Estado. ¿Qué frase más golpista que esa puede existir?”. Defendió su derecho a criticar: “Cuestionar públicamente las graves y constantes falencias de su Gobierno no tiene nada que ver con atentar contra el funcionamiento normal de las instituciones. Tiene que ver con ejercer el derecho a la libertad de expresión”.

Cerró con una advertencia: “Lo suyo es enfermizo y temerario. Hay un fuerte intento de disciplinar y acallar las voces de protesta”.

Hasta el momento, ni Bullrich ni el Ministerio de Seguridad respondieron al último mensaje del secretario general de ATE. El cruce se da a 48 horas del primer paro nacional contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno.





Con información de Mundo Gremial