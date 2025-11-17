Imputan a dos hombres tras fuga a los tiros y choque

El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó de forma provisional a dos hombres de 24 y 28 años como coautores del delito de robo en poblado y en banda.

Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías 8 del distrito Centro, que ambos acusados permanezcan detenidos, mientras se cumplen numerosas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

Durante la mañana del pasado jueves 14, personal policial afectado a tareas de custodia en la Vicegobernación de la Provincia, circulaba por inmediaciones del puente de calle Ayacucho en la zona sur de la ciudad de Salta, cuando notó que otro automóvil con cuatro ocupantes, lo hacía de manera sospechosa y a exceso de velocidad.

Mientras se desarrollaba una persecución, uno de los ocupantes del automóvil realizó una detonación de arma de fuego y al intentar evadir a los efectivos, causaron daños en dos camionetas y un automóvil que se encontraban estacionados en la vía pública y en el móvil policial que los seguía.

Finalmente, y con asistencia de otros efectivos de refuerzo, se logró la detención de dos de los sospechosos.

El fiscal Córdoba se constituyó en el lugar y coordinó las tareas de personal policial y de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para realizar las tareas de rigor.

En el vehículo de los detenidos, entre otros elementos de interés, se secuestró una mochila con una computadora y documentación, que habían sido sustraídas horas antes, desde un vehículo en inmediaciones de calles Ibazeta y Maipú, junto a otros bienes.