Posadas: detienen a tres acusados de narcotráfico y recuperan una moto robada

Tres hombres fueron arrestados, en el marco de un operativo que se llevó a cabo en la zona oeste de Posadas, durante el cual también se secuestraron 990 gramos de cocaína y otros elementos vinculados a delitos contra la propiedad.

El operativo estuvo a cargo de la Mini Brigada de Investigaciones de la Comisaría Sexta, y en el lugar -por disposición del Juzgado Federal en turno- se procedió a la detención de Danilo Benjamín S. (29 años); Lucas Ezequiel S. (32) y Aldo Alberto S. (60), quienes quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes.

Durante la inspección, los uniformados secuestraron una motocicleta Motomel Blitz 110 cc con pedido de secuestro por robo, una bicicleta Top Mega Thor, cinco teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y una memoria DVR.

Además, hallaron varios envoltorios con sustancias sospechosas que, tras el test orientativo realizado por personal de la Dirección de Drogas Peligrosas, arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína con 991 gramos y dos para cannabis sativa, con un aforo total estimado en 20 millones de pesos.

Finalmente, los detenidos y los elementos incautados fueron trasladados y alojados en la sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

Con información de Noticias Argentinas