Un incidente en la planta Echeverría ocurrió mientras realizaban conexiones en una nueva conducción; los trabajadores sufrieron heridas leves y el suministro de agua se normalizó progresivamente.
Posadas: detienen a tres acusados de narcotráfico y recuperan una moto robada
En un operativo en la zona oeste, la Policía arrestó a tres hombres y decomisó droga, vehículos robados y elementos usados para el narcomenudeo.Provincias14/11/2025
Tres hombres fueron arrestados, en el marco de un operativo que se llevó a cabo en la zona oeste de Posadas, durante el cual también se secuestraron 990 gramos de cocaína y otros elementos vinculados a delitos contra la propiedad.
El operativo estuvo a cargo de la Mini Brigada de Investigaciones de la Comisaría Sexta, y en el lugar -por disposición del Juzgado Federal en turno- se procedió a la detención de Danilo Benjamín S. (29 años); Lucas Ezequiel S. (32) y Aldo Alberto S. (60), quienes quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes.
Durante la inspección, los uniformados secuestraron una motocicleta Motomel Blitz 110 cc con pedido de secuestro por robo, una bicicleta Top Mega Thor, cinco teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y una memoria DVR.
Además, hallaron varios envoltorios con sustancias sospechosas que, tras el test orientativo realizado por personal de la Dirección de Drogas Peligrosas, arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína con 991 gramos y dos para cannabis sativa, con un aforo total estimado en 20 millones de pesos.
Finalmente, los detenidos y los elementos incautados fueron trasladados y alojados en la sede policial, quedando a disposición de la Justicia.
Con información de Noticias Argentinas
El líder piquetero volvió a negar su participación en el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Este viernes el jurado popular definirá la culpabilidad o inocencia de los siete acusados.
Tras declarar la Emergencia Ígnea, Río Negro endurece multas por encender fuego al aire libreProvincias14/11/2025
En un acto que refuerza la alerta en la Patagonia, el Gobierno de Río Negro decretó la Emergencia Ígnea en toda la provincia por el riesgo extremo de incendios forestales, con vigencia de un año.
El Ministerio de Seguridad confirmó que los efectivos fueron puestos en disponibilidad. Los reclusos habían salido sin autorización de la comisaría donde cumplían condena.
Femicidio en Necochea: Débora Bulacio fue estrangulada y golpeada, según la autopsiaProvincias12/11/2025
El informe preliminar reveló que la víctima intentó defenderse antes de morir. Su pareja, Ángel Gutiérrez, está detenido e imputado por el crimen.
El hecho ocurrió a la altura de Liniers. El juez Ercolini investiga si hubo error humano o una falla en la infraestructura. Trenes Argentinos normalizó el servicio durante la noche.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.