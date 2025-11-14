A horas del veredicto, Emerenciano Sena insistió: “Soy inocente”

A horas del veredicto del jurado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el líder piquetero Emerenciano Sena insistió en su inocencia.

Este viernes los 12 integrantes del jurado popular dará veredicto de culpabilidad o inocencia para los siete acusados y y luego, en los próximos días, se desarrollará laaudiencia de cesura para conocer las penas.

La fiscalía y la querella pidieron que los imputados sean encontrados culpables mientras que los abogados del clan Sena pidieron su absolución.

Cuales fueron las últimas declaraciones de los acusados

Antes de pasar al debate, la jueza le preguntó a los acusados si querían decir unas últimas palabras.