A horas del veredicto, Emerenciano Sena insistió: “Soy inocente”
El líder piquetero volvió a negar su participación en el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Este viernes el jurado popular definirá la culpabilidad o inocencia de los siete acusados.Provincias14/11/2025
A horas del veredicto del jurado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el líder piquetero Emerenciano Sena insistió en su inocencia.
Este viernes los 12 integrantes del jurado popular dará veredicto de culpabilidad o inocencia para los siete acusados y y luego, en los próximos días, se desarrollará laaudiencia de cesura para conocer las penas.
La fiscalía y la querella pidieron que los imputados sean encontrados culpables mientras que los abogados del clan Sena pidieron su absolución.
Cuales fueron las últimas declaraciones de los acusados
Antes de pasar al debate, la jueza le preguntó a los acusados si querían decir unas últimas palabras.
- Emerenciano Sena: “Soy inocente, su señoría”
- Marcela Acuña: “Obviamente mi inocencia en cuanto a que soy una persona que jamás dañaría a otro ser humano. En cuanto a ese delito, digamos, que se me imputa (...). Así yo quede condenada hago el compromiso público de seguir luchando por todas las compañeras y compañeros que no tienen trabajo, por todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen un plato de comida en su casa y también para que el poder judicial de Chaco sea intervenido en esta provincia por el desastre que hicieron con esta causa que ojalá no siente una jurisprudencia. Esta causa se inició sobre la base de una mentira, con detenciones ilegales, con prejuicios para llegar al poder y creo que lo delictivo está en el Poder Ejecutivo, y me hago cargo de lo que diga. Y voy a hacer todo, esté donde esté, para que el poder ejecutivo de Chaco sea intervenido".
- Griselda Reinoso: “No me hago responsable de lo que me culpan y me declaro inocente”.
- José Gustavo Obregón: “Yo nunca quise lastimar a nadie yo solo acompañé a César como siempre”.
- César Sena: “No tengo nada para decir”
Más temprano, el abogado del líder piquetero Emerenciano Sena afirmó que su cliente “se irá caminando”.
"No hay ninguna prueba” que ubique al líder piquetero en el crimen, dijo el abogado Ricardo Osuna. “Acá hay más política que prueba”, afirmó sobre la causa contra su cliente, que está acusado de ser partícipe necesario del crimen de su nuera.
“Nunca se enteró de que se casó su hijo”, sostuvo.
