El organismo anunció la creación de listas negras para bloquear la venta de entradas a estadios a quienes acosen a jugadores o árbitros en redes. La FIFA denunció a once personas este año y afirmó haber detectado más de 65.000 publicaciones ofensivas desde 2022.
San Martín de San Juan perdió y descendió a la Primera Nacional
San Martín de San Juan perdió 4-2 como visitante ante Aldosivi de Mar del Plata en la última fecha del Torneo Clausura y concretó su descenso a la Primera Nacional.Deportes16/11/2025
San Martín de San Juan perdió 4-2 como visitante con Aldosivi de Mar del Plata, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, y descendió a la Primera Nacional.
Los goles del equipo marplantese los hicieron Santiago Moya, Franco Rami, Justo Giani y Ayrton Preciado, mientras que para los sanjuaninos anotaron Santiago Barrera y Tomás Fernández. Todos fueron en un segundo tiempo para el infarto. El cruce decisivo contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.
Luego de un primer tiempo en el que ambos se fueron al descanso sin anotar goles, San Martín de San Juan tuvo la primera alegría del encuentro a los 18 minutos del complemento a través de Barrera, lo que les permitía conseguir un triunfo con el que hubiesen mantenido la categoría. Sin embargo, todo se empezó a complicar para el equipo cuyano cuando Aldosivi dio vuelta la historia en un pestañeo con los goles de Moya y Rami.
A los 43 minutos de la segunda mitad, Tomás Fernández, con una ejecución desde el punto del penal, anotó la igualdad para San Martín de San Juan, que se ilusionaba con el triunfo. Pero todo se vino abajo cuando en la siguiente jugada Justo Giani aprovechó la defensa infantil del conjunto sanjuanino para poner nuevamente en ventaja al “Tiburón”.
Finalmente, el ecuatoriano Ayrton Preciado anotó de penal el 4-2 definitivo para Aldosivi, que finalmente mantendrá la categoría en la Primera División del fútbol argentino.
San Martín de San Juan, dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli, descendió luego de un 2025 desastroso en el que terminó último en la tabla anual con solo 28 puntos.
Torneo Clausura
Fecha 16
Aldosivi 4 – 2 San Martín de San Juan
Estadio: José María Minella
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Héctor Paletta
Aldosivi: Jorge Carranza; Fernando Román, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Giuliano Cerato; Federico Gino, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani, Natanael Guzmán; Facundo de la Vega. DT: Guillermo Farré.
San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Matías Orihuela, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Ayrton Portillo; Nicolás Watson, Diego González; Horacio Tijanovich, Sebastián González, Tomás Fernández; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Goles en el segundo tiempo: 18m. Santiago Barrera (SM), 30m. Santiago Moya (A), 32m. Franco Rami, 43m. Tomás Fernández (SM), 44m. Justo Giani (A) y 53m. Ayrton Preciado (A)tXR+Pg
Cambios en el segundo tiempo: 1m. Franco Rami por Facundo de la Vega (A), 15m. Sebastián Jaurena por Nicolás Watson y Santiago Barrera por Ignacio Maestro Puch (SM), 24m. Ayrton Preciado por Natanael Guzmán y Agustín Palavecino por Tiago Serrago (A), 29m. Leonel Álvarez por Sebastián González (SM), 35m. Federico Anselmo por Luciano Recalde y Juan Cavallaro por Horacio Tijanovich (SM), y 45m. Gonzalo Mottes por Justo Giani y Tomás Kummer por Santiago Moya (A).
Con información de Noticias Argentinas
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
Independiente finalizó su participación en el Torneo Clausura con un triunfo clave 1-0 ante Rosario Central, cortando el invicto del "Canalla". El gol de Gabriel Ávalos en el primer tiempo le dio los tres puntos al "Rojo".
Con el número 2918 en la categoría Pro UTV FI, los Olmedo y su equipo largaron en el puesto 25 y mil millas después (1.600 kilómetros), se quedaron con el tercer lugar solo por detrás de Phil Burton y Karen Wells.
Regresa ´Bebote´ Álvarez: Tensión por la disputa de la barra de Independiente ante Rosario CentralDeportes15/11/2025
El exlíder de la barra de Independiente, Pablo ´Bebote´ Álvarez, anunció su regreso al estadio esta noche ante Rosario Central, buscando recuperar el control de la hinchada.
El FC Barcelona prepara un plan detallado para fichar a Julián Álvarez (Atlético de Madrid) como reemplazo de Robert Lewandowski, cuya salida es clave para liberar 40 millones de euros en el ‘fair play’ financiero.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Regresa ´Bebote´ Álvarez: Tensión por la disputa de la barra de Independiente ante Rosario CentralDeportes15/11/2025
El exlíder de la barra de Independiente, Pablo ´Bebote´ Álvarez, anunció su regreso al estadio esta noche ante Rosario Central, buscando recuperar el control de la hinchada.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó que cinco o seis empresas fueron alcanzadas por el fuego en Ezeiza, entre ellas Chemotécnica e Iron Mountain.
Epidemia en Cuba: Estiman que cerca del 30% de la población se infectó con dengue o chikungunyaEl Mundo15/11/2025
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.