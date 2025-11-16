San Martín de San Juan perdió y descendió a la Primera Nacional

San Martín de San Juan perdió 4-2 como visitante con Aldosivi de Mar del Plata, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, y descendió a la Primera Nacional.

Los goles del equipo marplantese los hicieron Santiago Moya, Franco Rami, Justo Giani y Ayrton Preciado, mientras que para los sanjuaninos anotaron Santiago Barrera y Tomás Fernández. Todos fueron en un segundo tiempo para el infarto. El cruce decisivo contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

Luego de un primer tiempo en el que ambos se fueron al descanso sin anotar goles, San Martín de San Juan tuvo la primera alegría del encuentro a los 18 minutos del complemento a través de Barrera, lo que les permitía conseguir un triunfo con el que hubiesen mantenido la categoría. Sin embargo, todo se empezó a complicar para el equipo cuyano cuando Aldosivi dio vuelta la historia en un pestañeo con los goles de Moya y Rami.

A los 43 minutos de la segunda mitad, Tomás Fernández, con una ejecución desde el punto del penal, anotó la igualdad para San Martín de San Juan, que se ilusionaba con el triunfo. Pero todo se vino abajo cuando en la siguiente jugada Justo Giani aprovechó la defensa infantil del conjunto sanjuanino para poner nuevamente en ventaja al “Tiburón”.

Finalmente, el ecuatoriano Ayrton Preciado anotó de penal el 4-2 definitivo para Aldosivi, que finalmente mantendrá la categoría en la Primera División del fútbol argentino.

San Martín de San Juan, dirigido por Leandro “Pipi” Romagnoli, descendió luego de un 2025 desastroso en el que terminó último en la tabla anual con solo 28 puntos.

Torneo Clausura

Fecha 16

Aldosivi 4 – 2 San Martín de San Juan

Estadio: José María Minella

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Aldosivi: Jorge Carranza; Fernando Román, Yonathan Cabral, Santiago Moya, Giuliano Cerato; Federico Gino, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani, Natanael Guzmán; Facundo de la Vega. DT: Guillermo Farré.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Matías Orihuela, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Ayrton Portillo; Nicolás Watson, Diego González; Horacio Tijanovich, Sebastián González, Tomás Fernández; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Goles en el segundo tiempo: 18m. Santiago Barrera (SM), 30m. Santiago Moya (A), 32m. Franco Rami, 43m. Tomás Fernández (SM), 44m. Justo Giani (A) y 53m. Ayrton Preciado (A)tXR+Pg

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Franco Rami por Facundo de la Vega (A), 15m. Sebastián Jaurena por Nicolás Watson y Santiago Barrera por Ignacio Maestro Puch (SM), 24m. Ayrton Preciado por Natanael Guzmán y Agustín Palavecino por Tiago Serrago (A), 29m. Leonel Álvarez por Sebastián González (SM), 35m. Federico Anselmo por Luciano Recalde y Juan Cavallaro por Horacio Tijanovich (SM), y 45m. Gonzalo Mottes por Justo Giani y Tomás Kummer por Santiago Moya (A).

Con información de Noticias Argentinas