El organismo anunció la creación de listas negras para bloquear la venta de entradas a estadios a quienes acosen a jugadores o árbitros en redes. La FIFA denunció a once personas este año y afirmó haber detectado más de 65.000 publicaciones ofensivas desde 2022.
Independiente cortó el invicto a Rosario Central y sigue en carrera por la Copa
Independiente finalizó su participación en el Torneo Clausura con un triunfo clave 1-0 ante Rosario Central, cortando el invicto del "Canalla". El gol de Gabriel Ávalos en el primer tiempo le dio los tres puntos al "Rojo".Deportes16/11/2025
Independiente cerró su participación en el Torneo Clausura, donde ya no tenía chances de meterse en los playoffs, con un triunfo 1-0 ante Rosario Central que le permite mantener viva la esperanza de disputar la próxima edición de la Copa Sudamericana.
El autor del único gol del encuentro fue el delantero paraguayo Gabriel Ávalos, a los 28 minutos del primer tiempo.
Sobre el final del encuentro hubo un altercado que derivó en la expulsión de Rodrigo Fernández Cedrés, de Independiente, e Ignacio Malcorra, este último de Rosario Central que podría perderse los octavos de final de los playoffs.
Independiente, que luego de cortar con una sequía de 15 partidos seguidos sin ganar, pudo enlazar tres triunfos consecutivos, tuvo un arranque de encuentro furioso, poniendo contra las cuerdas constantemente a un Rosario Central que contó con mayoría de suplentes.
Esta decisión que tomó el director técnico “Canalla”, Ariel Holan, se debe a que su equipo ya tenía asegurada la primera posición en la Zona B y la participación en la próxima edición de la Copa Libertadores. Además, le servía para darle descanso a sus mayores figuras, de cara a los playoffs.
Así fue como llegó el merecido gol de Independiente cerca de la media hora de juego, cuando Ávalos conectó de cabeza luego de un muy buen centro del lateral Facundo Zabala.
En el complemento se vio una imagen muy mejorada por parte de Rosario Central, que incluso contó con situaciones clarísimas para conseguir la igualdad y mantener el invicto en este Torneo Clausura donde es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.
Sin embargo, el arquero de Independiente, Rodrigo Rey, se hizo figura con unas atajadas impresionantes para darle el triunfo a los suyos.
Con este triunfo, que fue el cuarto en fila para los dirigidos por Gustavo Quinteros, Independiente mantiene una mínima chance de clasificar a la edición 2026 de la Copa Sudamericana. Para que esto ocurra, el “Rojo” necesita que Huracán no gane este lunes en su visita a Barracas Central, que Lanús se consagre campeón de la Copa Sudamericana y que un equipo por delante suyo en la tabla anual salga campeón del Torneo Clausura.
La síntesis del partido
Árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Silvio Trucco
Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez; Matías Abaldo, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Rosario Central: Jorge Broun; Juan Giménez, Juan Komar, Ignacio Ovando, Juan Manuel Elordi; Federico Navarro, Ignacio Malcorra, Santiago López, Francesco Lo Celso, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.
Gol en el primer tiempo: 28m. Gabriel Ávalos (I)
Incidentes después del partido: expulsados Rodrigo Fernández Cedrés (I) e Ignacio Malcorra (RC) por una pelea
Cambios en el segundo tiempo: 1m. Gaspar Duarte por Santiago López y Tomás O´Connor por Francesco Lo Celso (RC), 18m. Giovanni Cantizano por Jaminton Campaz (RC), 20m. Pablo Galdames por Luciano Cabral, Ignacio Pussetto por Gabriel Ávalos, Diego Tarzia por Matías Abaldo (I), 25m. Federico Vera por Leonardo Godoy (I), 30m. Nicolás Freire por Kevin Lomónaco (I) y Maximiliano Lovera por Federico Navarro y Agustín Modica por Enzo Copetti (RC).
Con información de Doble Amarilla
El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
San Martín de San Juan perdió 4-2 como visitante ante Aldosivi de Mar del Plata en la última fecha del Torneo Clausura y concretó su descenso a la Primera Nacional.
Con el número 2918 en la categoría Pro UTV FI, los Olmedo y su equipo largaron en el puesto 25 y mil millas después (1.600 kilómetros), se quedaron con el tercer lugar solo por detrás de Phil Burton y Karen Wells.
Regresa ´Bebote´ Álvarez: Tensión por la disputa de la barra de Independiente ante Rosario CentralDeportes15/11/2025
El exlíder de la barra de Independiente, Pablo ´Bebote´ Álvarez, anunció su regreso al estadio esta noche ante Rosario Central, buscando recuperar el control de la hinchada.
El FC Barcelona prepara un plan detallado para fichar a Julián Álvarez (Atlético de Madrid) como reemplazo de Robert Lewandowski, cuya salida es clave para liberar 40 millones de euros en el ‘fair play’ financiero.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
Regresa ´Bebote´ Álvarez: Tensión por la disputa de la barra de Independiente ante Rosario CentralDeportes15/11/2025
El exlíder de la barra de Independiente, Pablo ´Bebote´ Álvarez, anunció su regreso al estadio esta noche ante Rosario Central, buscando recuperar el control de la hinchada.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó que cinco o seis empresas fueron alcanzadas por el fuego en Ezeiza, entre ellas Chemotécnica e Iron Mountain.
Epidemia en Cuba: Estiman que cerca del 30% de la población se infectó con dengue o chikungunyaEl Mundo15/11/2025
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.