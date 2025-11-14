La elección tendrá lugar en Parque Sur a las 17 y contará con 30 candidatas de Capital e interior provincial.
Cris Morena denunció ser acosada desde hace cinco años: “Tengo miedo”
La productora vive una situación de hostigamiento por parte de un hombre de 51 años que aparece en lugares donde ella está. Hizo nuevas denuncias tras varios episodios recientes.Sociedad14/11/2025
En las últimas horas, se dio a conocer que Cris Morena desde hace cinco años vive un gran temor debido a que sufre del acoso de un hombre de 51 años que la persigue y se presenta a sitios donde la productora se hace presente. Además, en diversas ocasiones interactúo con ella, generándole más preocupación. Ante esta situación, realizó la denuncia ante la Justicia y tuvo una respuesta.
Desde hace más de cuatro décadas, Cris Morena cuenta con una gran fama resultado de su trabajo como conductora y productora de televisión, siendo la mente detrás de grandes producciones ficcionales que marcaron la vida de distintas generaciones. Sin embargo, las diversas cuestiones en relación con su vida privada las maneja con gran hermetismo, pero una de ellas generó gran preocupación para ella y su entorno, y se dio a conocer recientemente: desde hace 5 años es acosada.
“En 2020 ella hizo una denuncia y este hombre, Leonardo, tenía una perimetral. Se acercaba a su domicilio y hacía guardias con su auto, la esperaba en sus oficinas de Capital … por cuatro años se comportó de manera tranquila, pero en julio algo cambió y Cris se vio obligada a realizar otra denuncia”, contó Belén Ludueña en Tarde o temprano (eltrece).
Por su parte, Pampa Mónaco, periodista especializado en policiales, confirmó que la situación comenzó en 2020 y que tras la denuncia el hombre fue sobreseído y la causa fue archivada. "Cris Morena le dio la posibilidad, siempre y cuando él siguiera una conducta de no molestar, de la no condena", detalló. Pero el hombre incumplió.
El hombre, fue identificado como Leonardo, es de Lanús y tiene 51 años. Y su modus operandi es estudiar los lugares donde se maneja Cris Morena y aparecer en el momento que ella se hace presente. La nueva presentación judicial detalle los acercamientos que el acosado realizó entre julio y noviembre de este año, situaciones que le generaron gran temor a la productora y volvió a acudir a la Justicia.
“Relata que estaba en un shopping conocido cuando este hombre se le acercó y le dijo: ‘Hola, Cris. Necesito hablar con vos, me quiero sentar a hablar con vos’”. Ante la sorpresa, la productora le preguntó qué hacía él allí, a lo que él respondió: “¿Es una casualidad? ¿Casualidad cuando me seguiste durante años y me hiciste la vida imposible?”, contó Mónaco como ejemplo de lo detallado por la denunciante.
Además, se indica que cuando Cris le señaló al Leonardo que la seguía desde hace tiempo, él lanzó: “No me parece tan grave’”. Por el momento, se desconoce cómo accionará la Justicia. Cris Morena no hizo declaraciones al respecto.
Con información de Caras
Los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa hablaron sobre la vida en la cárcelSociedad14/11/2025
En “50 segundos”, los jóvenes describen el encierro, el juicio y la noche del ataque que terminó con la muerte de Fernando.
Guardaparques confirmaron el nacimiento en las Colinas de Chyulu, donde quedan apenas nueve ejemplares. Es uno de los mamíferos más amenazados del planeta.
“Sin trabajo no hay futuro”: Gustavo Vera advirtió sobre la crisis social
El exlegislador adelantó algunas reflexiones de su libro “La amistad no se negocia” que se presenta este viernes en Salta. Así también advirtió que la falta de empleo registrado alimenta la exclusión y el trabajo precario.
Debido a las lluvias registradas en la ciudad, se decidió suspender la quinta edición de la Suelta de Libros, con fecha a confirmar. El evento, que preveía entregar más de cinco mil ejemplares en la plaza Güemes, se realizará en una nueva fecha que será anunciada próximamente.
Durante la última década, la inversión destinada a educación cayó en el 80% de las provinciasSociedad13/11/2025
La educación perdió prioridad en el gasto público en el país. En 2024, se registró una fuerte caída en la inversión y diecinueve de las 24 jurisdicciones mostraron valores por debajo de 2014.
El Ejecutivo formalizará la primera convocatoria desde el 10 hasta el 31 de diciembre para tratar en Presupuesto en Diputados. Confían en la capacidad de articulación de Bullrich en Senadores para impulsar los cambios en el régimen de trabajo.
En Alpine: bajo rendimiento, robo en la sede y sospechas de espionaje en la Fórmula 1Deportes13/11/2025
La escudería francesa vive días agitados: tras un año deportivo marcado por los malos resultados y la falta de evolución técnica, dos intrusos irrumpieron en su sede de Viry-Châtillon
Ruptura peronista: Jalil evalúa sacar a Catamarca del bloque y formar una bancada federal con Sáenz y JaldoPolítica13/11/2025
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, espera el resultado de la reunión entre Sáenz y Santilli para definir si sus cuatro diputados rompen el bloque peronista y se unen a una nueva bancada federal.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El Senado salteño dio sanción definitiva al nuevo Código que regirá en la provincia. Aseguraron los legisladores que dotará de mayor celeridad y transparencia a la Justicia penal.