Cris Morena denunció ser acosada desde hace cinco años: “Tengo miedo”

En las últimas horas, se dio a conocer que Cris Morena desde hace cinco años vive un gran temor debido a que sufre del acoso de un hombre de 51 años que la persigue y se presenta a sitios donde la productora se hace presente. Además, en diversas ocasiones interactúo con ella, generándole más preocupación. Ante esta situación, realizó la denuncia ante la Justicia y tuvo una respuesta.

Desde hace más de cuatro décadas, Cris Morena cuenta con una gran fama resultado de su trabajo como conductora y productora de televisión, siendo la mente detrás de grandes producciones ficcionales que marcaron la vida de distintas generaciones. Sin embargo, las diversas cuestiones en relación con su vida privada las maneja con gran hermetismo, pero una de ellas generó gran preocupación para ella y su entorno, y se dio a conocer recientemente: desde hace 5 años es acosada.

“En 2020 ella hizo una denuncia y este hombre, Leonardo, tenía una perimetral. Se acercaba a su domicilio y hacía guardias con su auto, la esperaba en sus oficinas de Capital … por cuatro años se comportó de manera tranquila, pero en julio algo cambió y Cris se vio obligada a realizar otra denuncia”, contó Belén Ludueña en Tarde o temprano (eltrece).

Por su parte, Pampa Mónaco, periodista especializado en policiales, confirmó que la situación comenzó en 2020 y que tras la denuncia el hombre fue sobreseído y la causa fue archivada. "Cris Morena le dio la posibilidad, siempre y cuando él siguiera una conducta de no molestar, de la no condena", detalló. Pero el hombre incumplió.

El hombre, fue identificado como Leonardo, es de Lanús y tiene 51 años. Y su modus operandi es estudiar los lugares donde se maneja Cris Morena y aparecer en el momento que ella se hace presente. La nueva presentación judicial detalle los acercamientos que el acosado realizó entre julio y noviembre de este año, situaciones que le generaron gran temor a la productora y volvió a acudir a la Justicia.

“Relata que estaba en un shopping conocido cuando este hombre se le acercó y le dijo: ‘Hola, Cris. Necesito hablar con vos, me quiero sentar a hablar con vos’”. Ante la sorpresa, la productora le preguntó qué hacía él allí, a lo que él respondió: “¿Es una casualidad? ¿Casualidad cuando me seguiste durante años y me hiciste la vida imposible?”, contó Mónaco como ejemplo de lo detallado por la denunciante.

Además, se indica que cuando Cris le señaló al Leonardo que la seguía desde hace tiempo, él lanzó: “No me parece tan grave’”. Por el momento, se desconoce cómo accionará la Justicia. Cris Morena no hizo declaraciones al respecto.

