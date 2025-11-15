El FC Barcelona prepara un plan detallado para fichar a Julián Álvarez (Atlético de Madrid) como reemplazo de Robert Lewandowski, cuya salida es clave para liberar 40 millones de euros en el ‘fair play’ financiero.
Newell's vs. Racing se juega: El club pagará un doble bono a los empleados
La dirigencia de Newell's y los trabajadores de UTEDYC llegaron a un acuerdo salarial que incluye un pago fraccionado y bonos adicionales, logrando levantar la medida de fuerza.Deportes15/11/2025
Luego de una primera audiencia fallida, la dirigencia de Newell's y los trabajadores de UTEDYC llegaron a un acuerdo para regularizar su situación salarial. De esta manera, el encuentro entre la "Lepra" y Racing se podrá disputar con normalidad.
La primera oferta del club contemplaba el pago este viernes el 20% de los sueldos y cancelar el 80% de la deuda restante el próximo jueves, propuesta que fue rechazada por los trabajadores de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles.
Luego de la primera reunión, celebrada esta mañana en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, el abogado el gremio Diego Marcon señaló que "la oferta no fue bien recibida" por los empleados. "Tampoco la desestimaron porque ese 20% le serviría para subsanar mínimamente sus deudas", agregó.
Tras la reunión fallida, se llevó a cabo un segundo cónclave en el que el club presentó una propuesta superadora: si bien el acuerdo del pago del 20% del salario de este viernes y el 80% restante de este jueves, se incluyó un bono del 10% de octubre por intereses generados y otro 10% de diciembre, según señalaron Marcon y Ayelén Martino, secretaria general del gremio e informó La Capital.
"Se levanta la medida de fuerza hasta el jueves, al menos. Todo está sujeto a que terminen de pagar", anunció Martino. Por su parte, Marcon agregó que si bien el trato "no es el mejor", "es el único que pudimos aspirar porque la situación es compleja".
Este jueves, el plantel profesional ‘Rojo y Negro’ retornó a las actividades en el predio Bella Vista con la presencia de representantes de Futbolistas Argentinos Agremiados, que fueron parte del acuerdo para finalizar el paro y para que se pague lo adeudado.
Según se conoció, la dirigencia prometió pagar lo adeudado en agosto a los jugadores con altos salarios, mientras que septiembre lo abonarán con cheques a cobrar en los próximos días. Restará resolver la situación de octubre.
Tras el acuerdo entre el club y los trabajadores de UTEDYC, quedó confirmado que el encuentro entre Newell's y Racing se podrá disputar con normalidad este domingo desde las 20:15 en el Coloso de Parque Independencia.
Con información de Doble Amarilla
El arquero argentino Ubaldo Matildo Fillol, clave en la obtención del Mundial 1978, ingresó al Salón de la Fama Internacional del Fútbol en México, siendo reconocido junto a figuras como Iker Casillas y René Higuita.
