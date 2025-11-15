La condición secreta del Barcelona para liberar 40 millones y comprar a Álvarez

La directiva de FC Barcelona ha decidido explorar el mercado de fichajes para reforzar la posición de delantero centro ante la factible salida del polaco Robert Lewandowski, quien suma 37 años y termina su vínculo a mediados del 2026. Según informó Mundo Deportivo, el club considera que, pese a las dificultades financieras que enfrenta desde hace varias temporadas, está en condiciones de realizar una importante apuesta por un centrodelantero.

La apuesta principal está centrada en Julián Álvarez, la figura de Atlético de Madrid, quien con 25 años se consolidó como una de las opciones más atractivas del mercado europeo. “A final de temporada veremos cuál es mi situación”, declaró la Araña entrevistado por el medio francés L’Equipe. La decisión de Barcelona no depende únicamente de la voluntad del atacante ni de la opinión de Hansi Flick, sino de una serie de condicionantes económicos y deportivos que la entidad blaugrana debe satisfacer para realizar una operación de esta magnitud.

El principal paso para activar la operación sería la salida de Lewandowski, cuyo marco salarial representa unos 40 millones de euros en el límite de ‘fair play’ financiero definido por La Liga. Ese margen resultaría indispensable para incorporar un atacante top, considerando tanto el salario del nuevo fichaje como el prorrateo (amortización anual) del coste de traspaso, precisó el medio catalán.

El rotativo, además, informó que fuentes del propio club explicaron que para ejecutar una incorporación de esa envergadura, Barcelona requiere cumplir dos condiciones.

En primer lugar, la institución necesita volver a la regla 1:1 del fair play de La Liga, lo que permitiría utilizar la totalidad de los 40 millones que liberaría el adiós del delantero polaco en la ficha y amortización del futuro refuerzo. Actualmente el club catalán se encuentra muy cerca de ese ratio, aunque depende del cobro pendiente de uno de los plazos de los asientos VIP acordado para diciembre, relacionado con la entrada de 100 millones de euros por la venta firmada en su momento.

En paralelo, otro requisito esencial es la planificación financiera para atender la inversión. La reapertura total del Camp Nou multiplicaría los ingresos ordinarios del club, facilitando el diseño de la operación. Esta proyección resulta clave a efectos de presentación ante La Liga y ante potenciales partenaires inversores o sponsors.

La situación contractual de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid también interviene como factor decisivo. La reciente llegada del fondo Apollo al accionariado rojiblanco podría dificultar una hipotética venta por parte del Atlético, ya que la nueva dirección buscaría blindar al campeón del mundo.

El hombre surgido de River Plate tiene vínculo hasta 2030 y una importante cláusula de rescisión. La directiva colchonera planea ofrecer una mejora salarial significativa para consolidarlo como una pieza intransferible. El cordobés acumula nueve goles y cuatro asistencias en 15 presentaciones en lo que va de la temporada con el conjunto de la capital española.

El área deportiva observa que, si los condicionantes económicos se alinean y la plaza queda liberada tras la marcha de Lewandowski, la institución estaría en condiciones de presentar una propuesta concreta por Álvarez. En caso de no prosperar la ofensiva por el jugador de Atlético, el club trabaja en otras carpetas para no quedar sin alternativa.

Entre los nombres que se contemplan, destaca Harry Kane, actual goleador de la selección inglesa y el Bayern Munich. El delantero británico, de 32 años, mantiene una valoración positiva en los despachos catalanes y su perfil recuerda la apuesta realizada por Lewandowski en 2022, aunque exigirá una importante inversión y una negociación compleja. Otras alternativas bajo análisis son Serhou Guirassy, delantero guineano del Borussia Dortmund con 29 años, y Victor Osimhen, delantero nigeriano del Galatasaray, que suma 26 años y cuya proyección deportiva seduce a la dirección técnica. Como opción de bajo coste se considera el nombre de Karl Etta Eyong, atacante camerunés de 22 años del Levante.

Con información de Infobae