Liga Profesional: Se definen dos bajas con tres equipos en riesgo

El día más temido en el desarrollo de la Liga Profesional llegó. Este sábado, desde las 17:00, se definirán los dos descensos a la segunda división en una pelea que involucra a tres equipos: Aldosivi de Mar del Plata, San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza.
Aldosivi y San Martín jugarán un duelo directo por la permanencia en el estadio José María Minella de la ciudad balnearia. El equipo local es el único de los tres que depende de sí mismo, por lo que si gana su partido quedará a salvo tanto en la tabla de promedios como en la anual, que son las que determinan los descensos para aquellos que finalicen en la última posición.
El Tiburón transitó casi toda la temporada en puestos de descenso pero una gran levantada en las últimas cinco fechas -ganó cuatro partidos- lo puso en buena posición para conseguir la salvación.
La última victoria en la cancha de Banfield (1-0) estuvo envuelta en polémica ya que se produjo con un discutido penal cobrado a instancias del VAR en el tiempo adicionado.
La fórmula de San Martín: ganar y esperar el resultado en Mendoza
San Martín llegará a Mar del Plata con la obligación de ganar y esperar que no lo haga Godoy Cruz ante Deportivo Riestra para quedarse en primera. Si ganasen los dos, Aldosivi estará condenado por promedio y el segundo descenso de definirá en un duelo cuyano ya que ambos quedarían igualados con 31 puntos en la tabla anual.
Cualquier resultado que no sea la victoria en Mar del Plata lo dejará sin chances de permanecer en primera, más allá de lo que suceda en Mendoza.
El equipo de Leandro Pipi Romagnoli se esperanza en su racha invicta de seis partidos, aunque en ella solo pudo ganar dos encuentros: 1-0 vs. San Lorenzo (V) e Independiente (L).
Godoy Cruz, de la Copa Sudamericana a una dramática situación
El panorama del Tomba mendocino es el más complicado: solo puede aspirar a un desempate para conseguir la permanencia. Para ello, debe ganarle a Riestra, que se juega la chance de acceder a la Copa Libertadores, y esperar que no lo haga Aldosivi. En ese caso, según el resultado en Mar del Plata, definirá su situación con el Tiburón -si empata con San Martín- o el Santo sanjuanino -si gana en el Minella-.
El caso de Godoy Cruz es curioso ya que comprometió su plaza en primera por una debacle en la temporada en medio de su participación en la Copa Sudamericana.
El equipo mendocino, que jugó los octavos de final con Atlético Mineiro de Brasil hace tres meses, ganó un solo partido en el Torneo Clausura y complicó su situación en la tabla anual.
Para peor, todavía no pudo ganar desde que reabrió su estadio Feliciano Gambarte, lo que suponía que iba a darle una localía más fuerte. En ese reducto, el Expreso disputó siete partidos por el torneo local con un balance de cinco empates y dos derrotas.
Programa de la definición del descenso en la Liga Profesional
17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Hector Paletta
17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
VAR: Lucas Novelli
