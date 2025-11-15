Alivio en Ezeiza: Todos los asistidos por el incendio ya están fuera de peligro.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que todas las personas asistidas permanecen fuera de peligro tras el grave incendio que afectó a un parque industrial en Ezeiza y ya no quedan pacientes internados.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y en base al detallado informe que brindó el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, “de los 8 pacientes ingresados al Hospital Eurnekian, 6 evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta, mientras que los dos restantes, estables y sin complicaciones, continuaron su atención en sus respectivas coberturas de salud”.

El escrito señala que clínicas y sanatorios de la zona reportaron a 15 personas con heridas leves por situaciones domésticas que fueron producto de la onda expansiva, lo que implicó cortes y lesiones menores.

En conversación con Noticias Argentinas, el Ceo de Clínica Monte Grande, Carlos Santoro, indicó que allí ingresó una mujer embarazada que “se fue de alta”, mientras que “un directivo de una empresa del parque industrial sufrió un infarto y está en la Unidad de Terapia Intensiva donde evoluciona favorablemente”.

Por su parte, la línea de atención a la comunidad del Centro Provincial de Toxicología recibió 45 llamados vinculados al incidente, los mismos correspondieron a consultas de orientación, sin requerir derivación al sistema de salud.

Durante toda la noche y la madrugada, el sistema de salud bonaerense dispuso más de 25 móviles, mientras que en el lugar continúa dispuesto un shock room con unidades móviles de terapia intensiva, que brinda apoyo a las dotaciones de bomberos.

Por su parte, el comunicado oficial del municipio indicó que allí trabajan 70 dotaciones y 380 bomberos con un operativo a cargo de la Provincia de Buenos Aires que prevé que las tareas de extinción del fuego podrían prolongarse entre 24 y 36 horas más.

Las dotaciones que trabajan en el lugar son de Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza, Cañuelas, San Vicente, Marcos Paz, Morón, Tres de Febrero, Brandsen, entre otros. También asisten La Cruz Roja, Policía Federal, Ministerio de Salud de la Provincia, Defensa Civil de PBA y otros municipios.

No obstante, hasta el momento no se detectan signos de propagación de contaminación química en el aire ni se recibieron llamados por síntomas de intoxicación en la población. La densa nube negra visible es resultado de la combustión de neumáticos en la planta de Larroca Minera.

Para facilitar el trabajo de las autobombas y el personal de emergencia,tXR+Pg la Autopista Ezeiza-Cañuelas permanecerá cerrada en ambos sentidos (desde Ezeiza hasta Spegazzini) hasta nuevo aviso para evitar la congestión de la zona y facilitar el desplazamiento de las autobombas y el personal de emergencias que trabaja en el lugar.

Asimismo, se aguarda por fuertes tormentas para este sábado a la tarde con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros sobre hora, abundante agua en cortos periodos y ocasional caída de granizo.

Con información de Noticias Argentinas