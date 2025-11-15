La Unión Industrial Argentina (UIA) celebró el acuerdo comercial recíproco alcanzado con Estados Unidos, destacando que promoverá el empleo y permitirá evitar "acciones distorsivas" de economías de no mercado como China.
Diez industrias fueron afectadas por el incendio en Ezeiza: "No quedó prácticamente nada"
En este momento, la máxima ocupación es terminar con las labores de extinción: "Ahora nos queda por delante, apagar el fuego, terminar bien de apagar el fuego", informó el intendente de Ezeiza, Gastón Granados.Argentina15/11/2025
Gastón Granados, intendente de Ezeiza, brindó un informe actualizado sobre el grave incendio que afectó a un parque industrial del municipio, destacando que el fuego, que impactó en cerca de "diez industrias", se encuentra "controlado" aunque no totalmente apagado. El funcionario enfatizó que la situación médica no registra heridos en el hospital local y que la prioridad actual es la extinción completa del foco ígneo y la asistencia a las empresas damnificadas con "pérdidas totales".
Granados reconoció la "importante cantidad de dotaciones de bomberos" que llegaron de diversos puntos de la provincia, junto con una "mucha presencia también del Ministerio de Seguridad", lo que permitió contener el siniestro. El intendente confirmó por Radio Rivadavia que las empresas afectadas suman "casi estamos contabilizando 10 industrias".
Un dato crucial es la situación sanitaria: tXR+Pg "No hay más heridos, no queda nadie en nuestro hospital". Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las 12 personas que ingresaron al Hospital de Ezeiza fueron dadas de alta. Granados precisó que fueron "todos dados de alta en la inmensa mayoría por problemas respiratorios, por la inhalación de monóxido de carbono" generado por la combustión de neumáticos de una de las fábricas. Si bien algunos fueron derivados a otras clínicas para estudios, aseguró que "ninguno había sido llevado a ningún lugar con heridas de gravedad o algún tipo de riesgo para su salud".
Respecto al impacto ambiental y en la circulación, el intendente indicó que si bien hay "mucho humo" producto de la quema de cubiertas, "no hay ningún tipo de problema para los vecinos, para los que vivimos en las inmediaciones". Además, informó que la autopista Ezeiza-Cañuelas, que había sido cortada por el humo, "ya se está restableciendo".
En este momento, la máxima ocupación es terminar con las labores de extinción: "Ahora nos queda por delante, apagar el fuego, terminar bien de apagar el fuego". Por último, Granados se refirió a las graves consecuencias económicas: las empresas "han no ha quedado prácticamente nada", por lo que ya se contactó con el gobernador y el ministro de Producción para "asistir a las industrias" y "ver cómo le damos una mano".
La Asociación Bancaria comunicó una actualización salarial del 2,3% para octubre, manteniendo el salario inicial en línea con la inflación de ese mes en $1.959.956,26.
Gobierno no aplica ley de actualización y fija nuevos criterios de rendición de gastos a universidadesArgentina15/11/2025
Las Universidades Nacionales recibirán 4,8 billones de pesos en el Presupuesto 2026, una cifra que el Consejo Interuniversitario Nacional rechaza, reclamando 7,2 billones de pesos e instando a aplicar la ley de actualización de fondos sancionada por el Congreso.
Un impactante incendio y explosión se desató durante la noche del viernes en una planta agroquímica dentro del Polo Industrial de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza.
Juicio por Cecilia Strzyzowski: postergan el veredicto y la deliberación seguirá el sábadoArgentina14/11/2025
El jurado popular no llegó a una definición, por lo que volverá a reunirse este sábado a partir de las 8 horas.
Jubilados desaparecidos: hallaron objetos en la costa y reactivaron la búsqueda en ChubutProvincias10/11/2025
Efectivos de distintas fuerzas rastrillan cuatro kilómetros de playa en Puerto Visser. Las pericias sobre la camioneta serán clave para avanzar en la causa.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El ministro del Interior se reunirá hoy con Alfredo Cornejo y mañana con Rolando Figueroa. Busca acordar con gobernadores el Presupuesto y reformas clave antes del debate en el Congreso.
A pesar de las tasas a la baja, el plazo fijo se mantiene como una herramienta de inversión segura y previsible. Para obtener una ganancia de $100.000 en 30 días, se requiere una inversión inicial de $4.500.000, según el simulador basado en las tasas de noviembre de 2025
Vencen los mandatos de Catalano y Samsón: la Corte quedará incompleta todo el veranoJudiciales14/11/2025
El 29 de noviembre vence el mandato de Samson y el 3 de diciembre el de Catalano, y por la columincación del periodo ordinario de sesiones no se llegará a renovar esos mandatos o proponer nuevos integrantes hasta el año que viene.