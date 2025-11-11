El capitán de la selección argentina brindó una entrevista en la que comenzó a palpitar la venidera Copa del Mundo y alertó: “Me quiero sentir bien y estar seguro de que puedo ayudar.”
Argentina entrenará a puertas abiertas en España
El conjunto dirigido por Scaloni jugará ante Angola este viernes a las 13 y el técnico podrá probar algunas variantes.Deportes11/11/2025
La Selección Argentina realizó sus primeros entrenamientos en el predio deportivo de La Finca, en Alicante pnesando en erl amistoso del proximo vienrres en Luanda, ante la selecciond e Angola.
Este jueves, la Selección Argentina, realizará un entrenamiento abierto previo al partido con Angola en el estadio del Elche, a partir de las 6:30 hora de la Argentina
La Selección Argentina encara su última gira internacional del año con la mirada puesta en el futuro. El amistoso frente a Angola, programado para el 14 de noviembre en Luanda, será la excusa perfecta para que Lionel Scaloni observe a varios futbolistas que buscan hacerse un lugar en la lista rumbo al Mundial 2026. Entre ellos aparecen Kevin Mac Allister, Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni, caras nuevas para el plantel principal en una convocatoria donde cada entrenamiento puede valer tanto como un partido.
El delantero del Barça es baja de la Roja y no jugará los dos últimos partidos del clasificatorio
Boca complicó mucho a River, no solo en sus aspiraciones de jugar la Copa Libertadores 2026, también pensando en los playoffs, en los que podría quedar hasta afuera de los mata-mata.
El Lobo le ganó al Fortín por 2-0, escaló al décimo puesto del Grupo B y mantiene la chance de meterse entre los ocho primeros.
Libertadores 2026: las cuentas que debe hacer River en la última fecha del ClausuraDeportes11/11/2025
La victoria de Argentinos Juniors ante Belgrano desplazó a River Plate del tercer puesto de la tabla anual, el último que da acceso al repechaje de la Copa Libertadores 2026.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Las billeteras digitales actualizan sus tasas y ofrecen rendimientos diarios por el dinero en cuenta. Ualá lidera el ranking con una TNA del 37%, seguida por Cocos y Naranja X. Conocé cuánto rinde hoy cada plataforma.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
Presupuesto 2026: el Municipio Capital proyecta duplicar las partidas para obras y una reducción de gastos corrientesSalta10/11/2025
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.