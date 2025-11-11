Argentina entrenará a puertas abiertas en España

La Selección Argentina realizó sus primeros entrenamientos en el predio deportivo de La Finca, en Alicante pnesando en erl amistoso del proximo vienrres en Luanda, ante la selecciond e Angola.

Este jueves, la Selección Argentina, realizará un entrenamiento abierto previo al partido con Angola en el estadio del Elche, a partir de las 6:30 hora de la Argentina

La Selección Argentina encara su última gira internacional del año con la mirada puesta en el futuro. El amistoso frente a Angola, programado para el 14 de noviembre en Luanda, será la excusa perfecta para que Lionel Scaloni observe a varios futbolistas que buscan hacerse un lugar en la lista rumbo al Mundial 2026. Entre ellos aparecen Kevin Mac Allister, Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni, caras nuevas para el plantel principal en una convocatoria donde cada entrenamiento puede valer tanto como un partido.