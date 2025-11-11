Argentina entrenará a puertas abiertas en España

El conjunto dirigido por Scaloni jugará ante Angola este viernes a las 13 y el técnico podrá probar algunas variantes.

Deportes11/11/2025

La Selección Argentina realizó sus primeros  entrenamientos en el predio deportivo de La Finca, en Alicante pnesando en erl amistoso del proximo vienrres en Luanda, ante la selecciond e Angola.

Este jueves, la Selección Argentina, realizará un entrenamiento abierto previo al partido con Angola en el estadio del Elche, a partir de las 6:30 hora de la Argentina

La Selección Argentina encara su última gira internacional del año con la mirada puesta en el futuro. El amistoso frente a Angola, programado para el 14 de noviembre en Luanda, será la excusa perfecta para que Lionel Scaloni observe a varios futbolistas que buscan hacerse un lugar en la lista rumbo al Mundial 2026. Entre ellos aparecen Kevin Mac Allister, Joaquín Panichelli y Gianluca Prestianni, caras nuevas para el plantel principal en una convocatoria donde cada entrenamiento puede valer tanto como un partido.

