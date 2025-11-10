Billeteras virtuales: las que más pagan este 10 de noviembre

Las billeteras digitales actualizan sus tasas y ofrecen rendimientos diarios por el dinero en cuenta. Ualá lidera el ranking con una TNA del 37%, seguida por Cocos y Naranja X. Conocé cuánto rinde hoy cada plataforma.

Argentina10/11/2025

Así quedó la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, colocaciones a plazo fijo o FCI.

  • Ualá (Cuenta Remunerada) *: 37.00 %
  • Cocos (FCI RM): 35.00 %
  • Prex Argentina (FCI MM): 34.71 %
  • Naranja X (Cuenta Remunerada) **: 34.00 %
  • IEB+ (FCI MM): 32.23 %
  • Personal Pay (FCI MM): 31.86 %
  • Mercado Pago (FCI MM): 31.86 %
  • Lemon Cash (FCI MM): 31.21 %
  • N1U (FCI MM): 29.82 %
  • Claro Pay (FCI MM): 29.60 %
  • Astropay (FCI MM): 26.50 %
  • LB Finanzas (FCI MM): 25.91 %

* El tope a remunerar es de $1.500.000 depositados.

 
** El tope a remunerar es de $800.000 depositados.

¿Cómo funcionan las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas generan intereses diarios sobre el dinero depositado, sin la necesidad de tener que invertirlos y se acreditan a fin de mes, (a diferencia de una caja de ahorro tradicional que prácticamente no otorga rendimientos). Es decir, uno dispone del dinero de forma inmediata, pero a su vez este dinero va generando un interés día a día.

¿Cuál es la ventaja de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) vs. Plazos Fijos?

Los Fondos Comunes de Inversión que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos, tienen un rendimiento muy similar a los Plazos Fijos, pero con una gran diferencia muy valorada por los usuarios:

Ofrecen liquidez inmediata: A diferencia del Plazo Fijo Tradicional, los FCI que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos permiten retirar el dinero de forma inmediata (dentro del horario bancario) o en un plazo de 24-48 hs, dependiendo de la composición del FCI.

