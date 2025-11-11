Lo que tiene que pasar que se de un nuevo Boca-River

Boca complicó mucho a River, no solo en sus aspiraciones de jugar la Copa Libertadores 2026, también pensando en los playoffs, en los que podría quedar hasta afuera de los mata-mata.

En caso que se den una serie de resultados, el ‘Millonario’ podría terminar afuera u octavo en la Zona B. En este caso y que el ‘Xeneize’ termine como lider absoluto en la Zona A ¡Habrá Superclásico en octavos de final!

Para que esto se dé, los de Marcelo Gallardo deben perder contra Vélez y Talleres y San Martín de San Juan ganar sus partidos y, así, superar a los de Núñez en la Tabla. Los cuyanos son los únicos que deben apostar al todo por el todo, ya que la victoria no solo lo salva del descenso, también le permite jugar los mata-mata.

Si River gana en la última fecha, deberá esperar resultados para conocer el puesto en el que finalizará, rival al que enfrentará y que llave le tocará. Aunque, las posibilidad de contar con un nuevo Superclásico si no es en octavos de final, parece más complejo. 

El cuadro de los playoffs del Torneo Clausura previo a la última fecha


Boca - Sarmiento o San Martín de San Juan
Unión - Talleres
Central Córdoba - River
Tigre - San Lorenzo
Velez - Barracas Central
Lanús - Racing
Deportivo Riestra - Argentinos Juniors
Rosario Central - Estudiantes LP

