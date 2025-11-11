Lo que tiene que pasar que se de un nuevo Boca-River

En caso que se den una serie de resultados, el ‘Millonario’ podría terminar afuera u octavo en la Zona B. En este caso y que el ‘Xeneize’ termine como lider absoluto en la Zona A ¡Habrá Superclásico en octavos de final!

Para que esto se dé, los de Marcelo Gallardo deben perder contra Vélez y Talleres y San Martín de San Juan ganar sus partidos y, así, superar a los de Núñez en la Tabla. Los cuyanos son los únicos que deben apostar al todo por el todo, ya que la victoria no solo lo salva del descenso, también le permite jugar los mata-mata.

Si River gana en la última fecha, deberá esperar resultados para conocer el puesto en el que finalizará, rival al que enfrentará y que llave le tocará. Aunque, las posibilidad de contar con un nuevo Superclásico si no es en octavos de final, parece más complejo.

El cuadro de los playoffs del Torneo Clausura previo a la última fecha



Boca - Sarmiento o San Martín de San Juan

Unión - Talleres

Central Córdoba - River

Tigre - San Lorenzo

Velez - Barracas Central

Lanús - Racing

Deportivo Riestra - Argentinos Juniors

Rosario Central - Estudiantes LP