El capitán de la selección argentina brindó una entrevista en la que comenzó a palpitar la venidera Copa del Mundo y alertó: “Me quiero sentir bien y estar seguro de que puedo ayudar.”
Lo que tiene que pasar que se de un nuevo Boca-River
Boca complicó mucho a River, no solo en sus aspiraciones de jugar la Copa Libertadores 2026, también pensando en los playoffs, en los que podría quedar hasta afuera de los mata-mata.Deportes11/11/2025
En caso que se den una serie de resultados, el ‘Millonario’ podría terminar afuera u octavo en la Zona B. En este caso y que el ‘Xeneize’ termine como lider absoluto en la Zona A ¡Habrá Superclásico en octavos de final!
Para que esto se dé, los de Marcelo Gallardo deben perder contra Vélez y Talleres y San Martín de San Juan ganar sus partidos y, así, superar a los de Núñez en la Tabla. Los cuyanos son los únicos que deben apostar al todo por el todo, ya que la victoria no solo lo salva del descenso, también le permite jugar los mata-mata.
Si River gana en la última fecha, deberá esperar resultados para conocer el puesto en el que finalizará, rival al que enfrentará y que llave le tocará. Aunque, las posibilidad de contar con un nuevo Superclásico si no es en octavos de final, parece más complejo.
El cuadro de los playoffs del Torneo Clausura previo a la última fecha
Boca - Sarmiento o San Martín de San Juan
Unión - Talleres
Central Córdoba - River
Tigre - San Lorenzo
Velez - Barracas Central
Lanús - Racing
Deportivo Riestra - Argentinos Juniors
Rosario Central - Estudiantes LP
El conjunto dirigido por Scaloni jugará ante Angola este viernes a las 13 y el técnico podrá probar algunas variantes.
El delantero del Barça es baja de la Roja y no jugará los dos últimos partidos del clasificatorio
El Lobo le ganó al Fortín por 2-0, escaló al décimo puesto del Grupo B y mantiene la chance de meterse entre los ocho primeros.
Libertadores 2026: las cuentas que debe hacer River en la última fecha del ClausuraDeportes11/11/2025
La victoria de Argentinos Juniors ante Belgrano desplazó a River Plate del tercer puesto de la tabla anual, el último que da acceso al repechaje de la Copa Libertadores 2026.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Las billeteras digitales actualizan sus tasas y ofrecen rendimientos diarios por el dinero en cuenta. Ualá lidera el ranking con una TNA del 37%, seguida por Cocos y Naranja X. Conocé cuánto rinde hoy cada plataforma.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
Presupuesto 2026: el Municipio Capital proyecta duplicar las partidas para obras y una reducción de gastos corrientesSalta10/11/2025
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.