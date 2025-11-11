Lamine Yamal, dado de baja de la seleccion España y duro comunicado

Nuevo incendio Barça-Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con Lamine Yamal como protagonista. El jugador azulgrana ha sido desconvocado con España para los partidos ante Georgia y Turquía, clasificatorios para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.



La RFEF ha emitido un comunicado este lunes en el que expresa su “sorpresa y malestar” por un tratamiento médico realizado al futbolista sin previo aviso al cuerpo médico de la selección.

Según el texto difundido por la Federación, los Servicios Médicos de la RFEF tuvieron conocimiento a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre -día de inicio de la concentración oficial, aunque los jugadores estaban citados por la tarde- de que el jugador del FC Barcelona había sido sometido esa misma mañana a un “procedimiento invasivo de radiofrecuencia” para tratar las molestias que arrastra en el pubis.

El organismo federativo señala que el equipo médico de la Roja no había sido informado previamente de dicho tratamiento y que solo recibió un informe a las 22:40 horas del lunes, en el que se recomendaba un periodo de reposo de entre siete y diez días.

Ante esta situación, y “priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador”, la RFEF decidió liberar a Lamine Yamal de la convocatoria para los próximos compromisos internacionales. El comunicado concluye deseando al joven atacante azulgrana “una pronta y completa recuperación”.