El capitán de la selección argentina brindó una entrevista en la que comenzó a palpitar la venidera Copa del Mundo y alertó: “Me quiero sentir bien y estar seguro de que puedo ayudar.”
Lamine Yamal, dado de baja de la seleccion España y duro comunicado
El delantero del Barça es baja de la Roja y no jugará los dos últimos partidos del clasificatorioDeportes11/11/2025
Nuevo incendio Barça-Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con Lamine Yamal como protagonista. El jugador azulgrana ha sido desconvocado con España para los partidos ante Georgia y Turquía, clasificatorios para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
La RFEF ha emitido un comunicado este lunes en el que expresa su “sorpresa y malestar” por un tratamiento médico realizado al futbolista sin previo aviso al cuerpo médico de la selección.
Según el texto difundido por la Federación, los Servicios Médicos de la RFEF tuvieron conocimiento a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre -día de inicio de la concentración oficial, aunque los jugadores estaban citados por la tarde- de que el jugador del FC Barcelona había sido sometido esa misma mañana a un “procedimiento invasivo de radiofrecuencia” para tratar las molestias que arrastra en el pubis.
El organismo federativo señala que el equipo médico de la Roja no había sido informado previamente de dicho tratamiento y que solo recibió un informe a las 22:40 horas del lunes, en el que se recomendaba un periodo de reposo de entre siete y diez días.
Ante esta situación, y “priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador”, la RFEF decidió liberar a Lamine Yamal de la convocatoria para los próximos compromisos internacionales. El comunicado concluye deseando al joven atacante azulgrana “una pronta y completa recuperación”.
El conjunto dirigido por Scaloni jugará ante Angola este viernes a las 13 y el técnico podrá probar algunas variantes.
Boca complicó mucho a River, no solo en sus aspiraciones de jugar la Copa Libertadores 2026, también pensando en los playoffs, en los que podría quedar hasta afuera de los mata-mata.
El Lobo le ganó al Fortín por 2-0, escaló al décimo puesto del Grupo B y mantiene la chance de meterse entre los ocho primeros.
Libertadores 2026: las cuentas que debe hacer River en la última fecha del ClausuraDeportes11/11/2025
La victoria de Argentinos Juniors ante Belgrano desplazó a River Plate del tercer puesto de la tabla anual, el último que da acceso al repechaje de la Copa Libertadores 2026.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
Las billeteras digitales actualizan sus tasas y ofrecen rendimientos diarios por el dinero en cuenta. Ualá lidera el ranking con una TNA del 37%, seguida por Cocos y Naranja X. Conocé cuánto rinde hoy cada plataforma.
Modernización laboral y desempleo
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.
Presupuesto 2026: el Municipio Capital proyecta duplicar las partidas para obras y una reducción de gastos corrientesSalta10/11/2025
El proyecto se presentó este lunes en el Concejo Deliberante para su análisis y prevé un incremento del 35% respecto al año en curso. Se eliminan ítems como viáticos, se reducen impuestos y se quitan tasas.