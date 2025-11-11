El Gobierno de Salta inicia plan de accesibilidad digital

La provincia de Salta comenzó la implementación progresiva de la Ley Nacional Nº 26.653 de Accesibilidad de la Información en las Páginas Web, adaptada a la jurisdicción local a través de la Ley Provincial Nº 8.251. La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 824 D de la Secretaría de Modernización del Estado.

El plan establece etapas de diagnóstico, capacitación, adecuación técnica, monitoreo y expansión de los portales y sistemas informáticos de la Administración Pública, priorizando aquellos de mayor uso ciudadano. Además, cada organismo deberá designar un referente de accesibilidad digital que coordine con la Secretaría las acciones necesarias.

La Subsecretaría de Innovación Pública será responsable de brindar asistencia técnica, capacitación y monitoreo, así como de otorgar el “Sello Provincial de Accesibilidad Web” a los portales que cumplan con los estándares establecidos. La normativa también prevé la asignación anual de presupuesto para la adaptación de los sistemas a estos estándares.

Con esta iniciativa, Salta busca garantizar la igualdad en el acceso a la información digital, promoviendo un gobierno electrónico más inclusivo, eficiente y transparente, en cumplimiento de la legislación nacional y provincial.