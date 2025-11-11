Vecinos deben sacar objetos en desuso a la vereda mientras se realizan las tareas del operativo sanitario.
El Gobierno de Salta inicia plan de accesibilidad digital
Los sitios web de la administración pública se ajustarán progresivamente para que cualquier ciudadano pueda acceder a la información.Salta11/11/2025Agustina Tolaba
La provincia de Salta comenzó la implementación progresiva de la Ley Nacional Nº 26.653 de Accesibilidad de la Información en las Páginas Web, adaptada a la jurisdicción local a través de la Ley Provincial Nº 8.251. La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 824 D de la Secretaría de Modernización del Estado.
El plan establece etapas de diagnóstico, capacitación, adecuación técnica, monitoreo y expansión de los portales y sistemas informáticos de la Administración Pública, priorizando aquellos de mayor uso ciudadano. Además, cada organismo deberá designar un referente de accesibilidad digital que coordine con la Secretaría las acciones necesarias.
La Subsecretaría de Innovación Pública será responsable de brindar asistencia técnica, capacitación y monitoreo, así como de otorgar el “Sello Provincial de Accesibilidad Web” a los portales que cumplan con los estándares establecidos. La normativa también prevé la asignación anual de presupuesto para la adaptación de los sistemas a estos estándares.
Con esta iniciativa, Salta busca garantizar la igualdad en el acceso a la información digital, promoviendo un gobierno electrónico más inclusivo, eficiente y transparente, en cumplimiento de la legislación nacional y provincial.
El hospital Oñativia ofrecerá charlas, talleres de cocina y ejercicios para promover la alimentación saludable y el cuidado de la salud.
Este martes 11, de 11 a 17, los vecinos podrán acceder a frutas, carnes, panificados y artículos de limpieza a precios accesibles en la cancha ubicada entre Los Alpes y Veteranos de Malvinas.
Desde la Policía Rural y Ambiental informaron que el ave fue hallada dentro de un piletón con agua y posteriormente trasladada a la Estación de Fauna Autóctona para su recuperación y control veterinario. “A simple vista, no se observaron heridas superficiales”, detallaron.
Se realizó en el marco del Plan Meta. “El deporte une, genera valores, es contención y por eso lo entendemos como una prioridad del Estado”, afirmó el Gobernador Sáenz.
El INPRES informó que este lunes se registraron dos movimientos telúricos en el noroeste de Salta, cerca de San Antonio de los Cobres. El más reciente alcanzó una magnitud de 3.3.
La Selección Argentina se prepara para un único amistoso ante Angola, este viernes 14 a las trece horas en Luanda. El plantel de Scaloni se concentra en Alicante para los entrenamientos y luego viajará a África.
Mazzone pedirá explicaciones al Gobierno por presuntos acuerdos con Sitepsa
El titular de ADP cuestionó duramente a Sitepsa a quien calificó como “totalmente irregular” y exigió al Gobierno provincial que aclare la relación que mantenía con esa organización.
Intendentes respaldan la reelección de Sáenz: “La mayoría piensa lo mismo”, dijo Moisés
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
Lo condenaron por el robo de la Caja de Abogados, pero no va a la cárcel: Críticas a la fiscal
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
