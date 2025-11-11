Operativo de descacharrado: este jueves en San Ignacio

El Gobierno de Salta inicia plan de accesibilidad digital
Los sitios web de la administración pública se ajustarán progresivamente para que cualquier ciudadano pueda acceder a la información.
Vecinos deben sacar objetos en desuso a la vereda mientras se realizan las tareas del operativo sanitario.Salta11/11/2025
La Municipalidad continúa con el operativo de descacharrado en los barrios de la ciudad, con el objetivo de reducir los criaderos y reservorios del mosquito transmisor del Dengue. En esta ocasión, el retiro de cacharros se realizará este jueves 13 en el barrio San Ignacio, en el horario de 9 a 13 hs.
Los agentes municipales pasarán por las siguientes calles: Walter Adet, Fortín San José de Pocoy, Ángel Vargas, Obiergo, Dib Nallid, Castillo, Díaz Villalba, Av. Borelli, Bes, E. Pereyra, Araoz. F., G. Mors, C. 300, Sta. Cecilia, Zapala, Leguizamón, Olivera, Espinoza, Viñal e Ibáñez.
Las tareas seguirán luego por las intersecciones: Echenique, Figueroa, Yotrovich, Zevi, Antonio Vilariño, Pinto, Vietnam, Irlanda, Nepal, Croacia, Egipto, Zebi Moisés, Rusia, Japón, Irán, Irak, India, Corea, Albania y China.
Los trabajos, que forman parte del plan de lucha contra el Dengue, están a cargo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia de Salta y Dirección de Vectores de Nación.
Se solicita a los vecinos colocar en la vereda de sus domicilios los elementos que tengan para desechar, se retirará todo tipo de cacharros y objetos que acumulen agua.
Los sitios web de la administración pública se ajustarán progresivamente para que cualquier ciudadano pueda acceder a la información.
El hospital Oñativia ofrecerá charlas, talleres de cocina y ejercicios para promover la alimentación saludable y el cuidado de la salud.
Este martes 11, de 11 a 17, los vecinos podrán acceder a frutas, carnes, panificados y artículos de limpieza a precios accesibles en la cancha ubicada entre Los Alpes y Veteranos de Malvinas.
Desde la Policía Rural y Ambiental informaron que el ave fue hallada dentro de un piletón con agua y posteriormente trasladada a la Estación de Fauna Autóctona para su recuperación y control veterinario. “A simple vista, no se observaron heridas superficiales”, detallaron.
Se realizó en el marco del Plan Meta. “El deporte une, genera valores, es contención y por eso lo entendemos como una prioridad del Estado”, afirmó el Gobernador Sáenz.
El INPRES informó que este lunes se registraron dos movimientos telúricos en el noroeste de Salta, cerca de San Antonio de los Cobres. El más reciente alcanzó una magnitud de 3.3.
La Selección Argentina se prepara para un único amistoso ante Angola, este viernes 14 a las trece horas en Luanda. El plantel de Scaloni se concentra en Alicante para los entrenamientos y luego viajará a África.
El titular de ADP cuestionó duramente a Sitepsa a quien calificó como “totalmente irregular” y exigió al Gobierno provincial que aclare la relación que mantenía con esa organización.
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.