Concientización y cuidado: actividades por el Día de la Diabetes

El Gobierno de Salta inicia plan de accesibilidad digital
Los sitios web de la administración pública se ajustarán progresivamente para que cualquier ciudadano pueda acceder a la información.
El hospital Oñativia ofrecerá charlas, talleres de cocina y ejercicios para promover la alimentación saludable y el cuidado de la salud.Salta11/11/2025
El hospital Dr. Arturo Oñativia organizó una serie de actividades gratuitas por el Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el próximo viernes 14 de noviembre.
A partir de este martes, y hasta el viernes de esta semana, se realizarán charlas gratuitas en las salas de espera de consultorios, para los pacientes que concurran con turnos programados.
Asimismo, el viernes 14, de 11 a 12, en el salón auditorio del nosocomio, profesionales de los programas de Nutrición, y de Nutrición Clínica y Diabetes, disertarán sobre “Alimentación Saludable y Diabetes”. Esta actividad será presencial y podrá ser seguida también a través de la cuenta oficial de Facebook del hospital.
El mismo día, pero en el Natatorio Juan Domingo Perón, sito en calle Ayacucho 76, de 9 a 12, se compartirán exposiciones sobre diabetes, alimentación saludable, preparación de huertas y cocina en vivo. Además, se llevará a cabo una movida aeróbica. Esta jornada contará, además, con la participación de profesionales de la Municipalidad de Salta.
Actualmente, el hospital Oñativia cuenta con 50 consultorios intra y extra muro, destinados a la atención específica de la patología. Durante 2024 realizó más 9 mil atenciones y en lo que va de 2025, más de 8 mil.
Integrantes de los programas del nosocomio brindan asesoramiento en los consultorios de diabetes tipo 1, diabetes general, obesidad, trastornos de la alimentación, cirugía bariátrica, debut diabético, pie diabético, podología y de Educación Diabetológica.
Vecinos deben sacar objetos en desuso a la vereda mientras se realizan las tareas del operativo sanitario.
Este martes 11, de 11 a 17, los vecinos podrán acceder a frutas, carnes, panificados y artículos de limpieza a precios accesibles en la cancha ubicada entre Los Alpes y Veteranos de Malvinas.
Desde la Policía Rural y Ambiental informaron que el ave fue hallada dentro de un piletón con agua y posteriormente trasladada a la Estación de Fauna Autóctona para su recuperación y control veterinario. “A simple vista, no se observaron heridas superficiales”, detallaron.
Se realizó en el marco del Plan Meta. “El deporte une, genera valores, es contención y por eso lo entendemos como una prioridad del Estado”, afirmó el Gobernador Sáenz.
El INPRES informó que este lunes se registraron dos movimientos telúricos en el noroeste de Salta, cerca de San Antonio de los Cobres. El más reciente alcanzó una magnitud de 3.3.
La Selección Argentina se prepara para un único amistoso ante Angola, este viernes 14 a las trece horas en Luanda. El plantel de Scaloni se concentra en Alicante para los entrenamientos y luego viajará a África.
El titular de ADP cuestionó duramente a Sitepsa a quien calificó como “totalmente irregular” y exigió al Gobierno provincial que aclare la relación que mantenía con esa organización.
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, afirmó que la mayoría de los jefes comunales sigue con la postura de impulsar un nuevo periodo para el gobernador Gustavo Sáenz.
El ex empleado fue condenado a tres años de prisión condicional tras comprobarse una defraudación de más de diez años. Desde la Caja calificaron el fallo como “indulgente”.
El gobierno nacional sigue avanzando en los anuncios de la agenda que considera legitimada por los resultados de las elecciones del pasado mes de octubre.