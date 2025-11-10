Fondo estadounidense Apollo, nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha anunciado este lunes lo que prácticamente ya se sabía, un movimiento que marcará un antes y un después en su historia reciente. Y es que se confirma la entrada del fondo estadounidense Apollo Sports Capital (ASC) como nuevo accionista mayoritario del club.

La operación, que previsiblemente se cerrará en el primer trimestre de 2026 tras obtener las aprobaciones regulatorias pertinentes, situará a Apollo al frente de la entidad rojiblanca, mientras que Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo seguirán desempeñando sus funciones como consejero delegado y presidente, respetivamente.

El acuerdo, alcanzado entre Apollo y los actuales accionistas (Gil, Cerezo, Quantum Pacific Group y los fondos gestionados por Ares Management), tiene como objetivo “reforzar la posición del club entre la élite del fútbol y apoyar su ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para sus millones de aficionados”, según el comunicado oficial del equipo.

Continuidad en el liderazgo y apuesta por el crecimiento

Pese al cambio en el accionariado, la dirección del club no sufrirá alteraciones inmediatas. Tanto Gil como Cerezo mantendrán su papel al frente de la gestión, garantizando, según el comunicado, “la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo”. En las últimas dos décadas, bajo su dirección, el Atlético ha pasado de ser un club en reconstrucción a convertirse en una de las entidades más competitivas y reconocidas del fútbol europeo, con títulos nacionales e internacionales y una sólida expansión global de su marca.

Ante esta operación, Gil Marín ha destacado el valor estratégico de la entrada de Apollo, explicando que “es un gran aliado que respeta la historia, las tradiciones y la identidad del Atlético de Madrid y de su afición, al tiempo que aporta recursos y entusiasmo adicionales para ayudar a mantener nuestro crecimiento y competitividad”.

El consejero delegado también subrayó que el nuevo ciclo del club “se apoyará en el modelo que ha impulsado nuestro progreso en los últimos años”, y quiso reconocer el papel de socios anteriores como Wanda Group, Quantum Pacific y Ares, “cuyo respaldo nos ha fortalecido en momentos decisivos”.

Apollo Sports Capital, filial del fondo de inversión estadounidense Apollo Global Management, entra en escena con una apuesta firme por el sector deportivo. ASC ya ha participado en torneos como el Mutua Madrid Open o el Miami Open, y ahora consolida su presencia en el deporte español con la adquisición de la mayoría accionarial del Atlético de Madrid.

El plan de inversión contempla la inyección de nuevo capital destinado a fortalecer la estructura financiera y deportiva del club, además de impulsar proyectos de infraestructura de gran envergadura. Entre ellos destaca la Ciudad del Deporte, un ambicioso complejo deportivo, cultural y de ocio que pretende convertirse en un referente internacional.

El proyecto, que ocupará terrenos próximos al estadio del Atlético, aspira a ser un espacio urbano multifuncional para el deporte, la cultura y la comunidad madrileña. Con el respaldo de Apollo, el club espera atraer nuevas fuentes de ingresos y consolidar su papel como motor económico local.

Detrás de ASC se encuentra Apollo Global Management, uno de los mayores gestores de activos del mundo, con cerca de 900.000 millones de dólares bajo gestión. Fundada en 1990 por Leon Black, la firma neoyorquina se ha convertido en una referencia global en inversión alternativa, con una fuerte presencia en crédito, capital privado y gestión de seguros a través de su filial Athene.

Su modelo se basa en la diversificación y la búsqueda de valor a largo plazo, una filosofía que ahora aplicará al Atlético de Madrid. Con esta operación, el club rojiblanco se integra en el selecto grupo de entidades deportivas respaldadas por grandes fondos internacionales, un fenómeno que refleja el creciente atractivo del fútbol europeo como activo de inversión.

