“Desde el desierto al asfalto”: los hermanos Benavides apoyaron a Colapinto en Brasil

El doble campeón del Rally Dakar, Kevin Benavides, y su hermano Luciano, campeón mundial del W2RC 2023, vivieron un fin de semana a puro automovilismo en el Gran Premio de Brasil.

Ambos acompañaron al joven piloto argentino Franco Colapinto, quien corrió para Alpine y finalizó en el puesto 15.

En su cuenta de Instagram, Kevin compartió una foto desde el circuito de Interlagos con un mensaje breve y emotivo:

“Bancando los trapos 🇦🇷 @francolapinto! Todo el éxito desde el desierto al asfalto”