El encuentro se jugará el viernes 14 de noviembre en Luanda, y será la única presentación de la Albiceleste durante esta fecha FIFA. Luego, el plantel continuará trabajando en Europa hasta el 18 de noviembre.
“Desde el desierto al asfalto”: los hermanos Benavides apoyaron a Colapinto en Brasil
Los hermanos salteños, referentes mundiales del rally, estuvieron presentes en San Pablo para alentar al piloto argentino de Alpine. Kevin publicó un mensaje en redes.Deportes10/11/2025Ivana Chañi
El doble campeón del Rally Dakar, Kevin Benavides, y su hermano Luciano, campeón mundial del W2RC 2023, vivieron un fin de semana a puro automovilismo en el Gran Premio de Brasil.
Ambos acompañaron al joven piloto argentino Franco Colapinto, quien corrió para Alpine y finalizó en el puesto 15.
En su cuenta de Instagram, Kevin compartió una foto desde el circuito de Interlagos con un mensaje breve y emotivo:
“Bancando los trapos 🇦🇷 @francolapinto! Todo el éxito desde el desierto al asfalto”
El Atlético de Madrid confirmó la entrada del fondo estadounidense Apollo Sports Capital (ASC) como nuevo accionista mayoritario con una inversión histórica, una operación que se cerrará en 2026.
Un día después de clasificar a Inter Miami con un doblete ante Nashville (4-0) para las semifinales de la Conferencia Este en la Major League Soccer, Leo Messi voló a Barcelona para entrar en el Spotify Camp Nou en el silencio de la noche.
Tras ganar el Superclásico, Úbeda dedicó el triunfo a Russo y habló de su continuidad en BocaDeportes10/11/2025
El "Sifón" dedicó la victoria al fallecido Miguel Russo y, sobre su futuro, afirmó que su continuidad no depende de él, aunque su cuerpo técnico quiere seguir el legado de Russo en Boca.
La Selección Argentina se prepara para un único amistoso ante Angola, este viernes 14 a las trece horas en Luanda. El plantel de Scaloni se concentra en Alicante para los entrenamientos y luego viajará a África.
"El fútbol es para hombres, no para niñas": Ramón Díaz pidió disculpas tras la polémicaDeportes10/11/2025
El entrenador argentino Ramón Díaz, al mando del Inter de Porto Alegre, desató una fuerte controversia en Brasil tras criticar el arbitraje femenino después del empate con Bahía con la frase "El fútbol es para hombres, no para niñas".
Las ventas de autos usados registraron un aumento del 11,81% en el acumulado de enero a octubre de 2025 respecto al año anterior, según la CCA, lo que genera optimismo en el sector.
Está a cuatro de Boca a falta de dos fechas y hoy disputará el Superclásico, que deberá ganar. Si no sale campeón, necesitaría una ayuda del Xeneize o de Rosario Central.
"Te van a pasar por arriba": El fuerte retruque de Pichetto a Galperín por el riesgo de Shein y TemuArgentina09/11/2025
Tras el pedido de Mercado Libre de igualar las regulaciones, Pichetto advirtió a Galperín que las empresas chinas "te van a pasar por arriba", desatando una fuerte polémica en la red social X.
La actividad digital de los talentos es vigilada de cerca por las empresas. El 50% de los reclutadores cree que un posteo puede afectar tu posición profesional. Conoce qué tipo de contenido (política, religión, críticas) puede desencadenar una sanción laboral.
Zeballos y Merentiel le dieron la victoria a Boca sobre River en el Superclásico
Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico que se disputó en La Bombonera. Se metió en los playoffs del campeonato y logró pase a la Copa Libertadores 2026. Mientras que el Millonario deberá esperar otros resultados.