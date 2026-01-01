Más de 20 heridos por los festejos de Año Nuevo en Buenos Aires

Más de 20 personas resultaron heridas durante los festejos por Año Nuevo en la Ciudad de Buenos Aires y todos están relacionados al uso indebido de la pirotecnia.

Fuentes porteñas confirmaron en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que 22 heridos fueron atendidos en diversos hospitales de la Ciudad por incidentes durante los festejos.

En el Hospital Oftalmológico Santa Lucía ingresaron 12 pacientes, de los cuales dos son menores de 15 años. Todos ellos presentaron cuadros ambulatorios producto de heridas en los ojos causadas por pirotecnia.

También se registraron dos pacientes con heridas leves en el Hospital Oftalmológico Lagleyze.

Respecto al Hospital de Quemados, se atendió a ocho lesionados por heridas causadas por pirotecnia, con edades entre los 9 y 25 años. Todos los casos fueron de manejo ambulatorio, por lo que ya fueron dados de alta.

En dicho hospital solo se registró un paciente con una lesión de mayor gravedad, pero no fue necesaria una internación.

“En la Ciudad está prohibido el uso de artículos de pirotecnia con efecto audible, como lo dispuso Jorge Macri. Es una medida que protege a las personas, a los animales y al ambiente, pedida por los vecinos en las reuniones con el Jefe de Gobierno”, destaca el parte. #AgenciaNA