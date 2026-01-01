Un temporal con granizo provocó la muerte de un trabajador en Córdoba

CFK sigue internada y espera definiciones sobre su detención durante la feria de eneroArgentina01/01/2026
La expresidenta continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada en el Sanatorio Otamendi de esta capital.
La víctima tenía 61 años y había salido a supervisar la zona por las ráfagas de viento. También hubo dos heridos.Argentina01/01/2026
Un fuerte temporal sorprendió esta tarde a Córdoba luego de que se levantaran altas ráfagas de viento y cayera granizo del tamaño de pelotas de ping pong. La tormenta fue tan fuerte que derribó una cabina de peaje, que salió despedida y causó la muerte de un trabajador del lugar.
El trágico episodio ocurrió pasadas las 16 en la ruta 9, entre la Estación Juárez Celman y Jesús María, en la capital provincial.
De acuerdo a lo que detalló el diario La Voz, la víctima tenía 61 años y era supervisor de la empresa de peajes. Hubo otras dos personas que resultaron heridas, pero fueron trasladadas a hospitales zonales para recibir asistencia médica.
Fuentes policiales explicaron a los medios locales que se tumbaron casillas del peaje debido a las complejas condiciones climáticas: “Cuando llegó la tormenta, el fallecido salió a supervisar y en esas circunstancias volaron las casillas y una lo aplastó”.
Tras más de 5000 operativos en todo el país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que el valor más alto registrado fue de 2,23 g/l en Zárate, provincia de Buenos Aires
El primero fue en San Luis, con el nacimiento de Mia Saray Frías Olaechea a las 00hs.
Hubo un incremento de heridos por pirotecnia.
En la previa de Año Nuevo, por un problema en la Subestación Bosques, hubo casi un millón de usuarios afectados.
La menor, de 9 años, estaba en un hotel con su familia.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.