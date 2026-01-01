Un temporal con granizo provocó la muerte de un trabajador en Córdoba

Un fuerte temporal sorprendió esta tarde a Córdoba luego de que se levantaran altas ráfagas de viento y cayera granizo del tamaño de pelotas de ping pong. La tormenta fue tan fuerte que derribó una cabina de peaje, que salió despedida y causó la muerte de un trabajador del lugar.

El trágico episodio ocurrió pasadas las 16 en la ruta 9, entre la Estación Juárez Celman y Jesús María, en la capital provincial.

De acuerdo a lo que detalló el diario La Voz, la víctima tenía 61 años y era supervisor de la empresa de peajes. Hubo otras dos personas que resultaron heridas, pero fueron trasladadas a hospitales zonales para recibir asistencia médica.

Fuentes policiales explicaron a los medios locales que se tumbaron casillas del peaje debido a las complejas condiciones climáticas: “Cuando llegó la tormenta, el fallecido salió a supervisar y en esas circunstancias volaron las casillas y una lo aplastó”.