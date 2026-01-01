La víctima tenía 61 años y había salido a supervisar la zona por las ráfagas de viento. También hubo dos heridos.
Alcoholemia positiva: Registraron casi 100 casos en todo el país durante Año Nuevo
Tras más de 5000 operativos en todo el país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que el valor más alto registrado fue de 2,23 g/l en Zárate, provincia de Buenos AiresArgentina01/01/2026
La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que se fiscalizaron 5557 vehículos durante los controles realizados en la madrugada del 1° de enero y se detectaron 96 alcoholemias positivas en distintos puntos del país. Además, se labraron 129 actas de infracción y se efectuaron 83 retenciones de licencia. Las fiscalizaciones ocurrieron en 39 puntos del país, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y las fuerzas locales.
"Los conductores con alcoholemia positiva fueron apartados de la vía pública conforme a la normativa vigente. También se controló la circulación con documentación obligatoria vigente, el uso de cinturón de seguridad y casco, y la colocación correcta de patentes”, indica el parte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Los registros de alcoholemias más altas:
- 2,23 g/l en Zárate, Buenos Aires
- 1,67 g/l en Olivera, Buenos Aires
- 1,61 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos
- 1,52 g/l en Villa La Angostura, Neuquén
- 1,29 g/l en Las Grutas, Río Negro
CFK sigue internada y espera definiciones sobre su detención durante la feria de eneroArgentina01/01/2026
La expresidenta continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada en el Sanatorio Otamendi de esta capital.
El primero fue en San Luis, con el nacimiento de Mia Saray Frías Olaechea a las 00hs.
Hubo un incremento de heridos por pirotecnia.
En la previa de Año Nuevo, por un problema en la Subestación Bosques, hubo casi un millón de usuarios afectados.
La menor, de 9 años, estaba en un hotel con su familia.
Walter Montoya pasó por Rosario Central, Sevilla, Cruz Azul, Gremio, Defensor Sporting, Central Córdoba y Godoy Cruz antes de llegar a Gimnasia y Tiro.
La falla en un transformador de Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios; el Ejecutivo advierte sobre la necesidad de reforzar la infraestructura eléctrica.
Helena Giselle nació a las 00.02 y fue la primera del 2026 en Tucumán
El Ministerio de Salud de Tucumán confirmó el primer nacimiento del 2026 ocurrido minutos después de la medianoche en una maternidad pública.
Año Nuevo violento en Salta: asesinan a un joven en barrio Solidaridad
Un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del 1° de enero en barrio Solidaridad terminó con un joven asesinado, un herido grave y dos personas detenidas.
Durante el feriado de Año Nuevo, el hospital sostuvo la atención sanitaria con más de 350 asistencias y el trabajo de más de 600 agentes de salud de distintas áreas.