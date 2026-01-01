Alcoholemia positiva: Registraron casi 100 casos en todo el país durante Año Nuevo

La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que se fiscalizaron 5557 vehículos durante los controles realizados en la madrugada del 1° de enero y se detectaron 96 alcoholemias positivas en distintos puntos del país. Además, se labraron 129 actas de infracción y se efectuaron 83 retenciones de licencia. Las fiscalizaciones ocurrieron en 39 puntos del país, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y las fuerzas locales.

"Los conductores con alcoholemia positiva fueron apartados de la vía pública conforme a la normativa vigente. También se controló la circulación con documentación obligatoria vigente, el uso de cinturón de seguridad y casco, y la colocación correcta de patentes”, indica el parte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Los registros de alcoholemias más altas:

- 2,23 g/l en Zárate, Buenos Aires

- 1,67 g/l en Olivera, Buenos Aires

- 1,61 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

- 1,52 g/l en Villa La Angostura, Neuquén

- 1,29 g/l en Las Grutas, Río Negro