Taller gratuito de educación financiera para docentes este martes

La coordinadora de Educación Financiera de Junior Achievement Argentina, Fiorella Aiello, informó que este martes se llevará a cabo en Salta Capital un taller intensivo gratuito sobre educación financiera para docentes de nivel secundario, con puntaje oficial y ausencia justificada.

En declaraciones a Aries, Aiello explicó que la jornada —denominada “Enseñar finanzas”— se realizará de 9 a 12 en la sede de Copaipa, y está abierta a docentes de todas las materias, no solo de economía o matemática.

“Cualquier docente que esté frente a curso puede participar. La idea es que se lleven herramientas prácticas para enseñar educación financiera en el aula”, señaló.

La capacitación se enmarca en un convenio entre Junior Achievement, la Fundación Chimeneas, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de Salta, con el objetivo de incorporar contenidos financieros en las escuelas.

Aiello destacó que la educación financiera es un conocimiento necesario a cualquier edad y nivel educativo.

“La educación financiera se puede aplicar desde el jardín hasta la universidad, adaptando las didácticas y las herramientas”, explicó.

También subrayó la urgencia de formar a los jóvenes en el uso responsable del dinero y las plataformas digitales:

“El 89% de los jóvenes del país tiene una billetera virtual, pero solo una minoría sabe cómo usarla correctamente. Tener acceso no significa tener conocimiento”, advirtió.

La especialista insistió en que la educación financiera promueve “salud financiera”, ayudando a las personas a administrar gastos, planificar presupuestos y evitar endeudamientos innecesarios.

“Todo el tiempo estamos atravesados por el dinero. Saber organizar ingresos y gastos, identificar los gastos fijos y los variables, o reducir los llamados ‘gastos hormiga’, es fundamental”, sostuvo.

Aiello señaló que, aunque algunas provincias avanzaron con experiencias piloto, aún no existe una materia obligatoria de educación financiera en el sistema educativo argentino.

“Ocho de cada diez jóvenes nos dijeron en una encuesta que les gustaría tener educación financiera como materia. Es una demanda real”, indicó.

Por último, invitó a los docentes salteños a inscribirse a través del Instagram @junior.ja o en el portal salta.gov.ar, y destacó el valor de la formación:

“Es un día que los docentes se toman para formarse, pero lo que aprenden impacta en sus alumnos y en sus familias. Es apostar al futuro”, concluyó.