Récord de inscriptos: Matesalta 2025 define a sus ganadores este sábado
La cuarta edición de Matesalta, olimpiada que tiene como objetivo mejorar aprendizajes y promocionar a una edad temprana la matemática a través de estrategias didácticas, tendrá su final este sábado 8 de noviembre en la en la Escuela Hogar N° 4.660 "Carmen Puch de Güemes".
De esta instancia de la competencia forman parte estudiantes de 5°, 6 ° y 7° del Nivel Primario, son 150 chicos de 17 departamentos de la provincia. El examen comenzará a las 9.30, finalizará a las 12 y la premiación será a partir de las 16.30 Hs.
Cabe destacar que este año Matesalta tuvo un récord de inscriptos de casi 16.000 alumnos pertenecientes a 121 escuelas de capital y el interior provincial, es decir 5.000 más que el año anterior.
Con la realización de estas competencias se busca estimular el razonamiento crítico, fortalecer habilidades y fomentar el interés de los estudiantes en esta disciplina.
Educación 2026: ejes en alfabetización, alertas tempranas, becas y prevención de la violencia escolar
La ministra de Educación, Cristina Fiore, expuso en el Senado los ejes de gestión hacia 2026, con foco en alfabetización, prevención de la deserción, violencia escolar y nuevas becas para estudiantes de medicina del norte.
Por la caída de la natalidad, 66 escuelas rurales cerraron en Salta desde 2005
La ministra Cristina Fiore informó en el Senado que la caída de la natalidad provocó cierres de escuelas rurales. Educación analiza reconvertir establecimientos con baja matrícula.
Un estudiante atacó a un preceptor con agua hirviendo y fue sancionado con el cambio de división y suspensión. El docente recibe asistencia psicológica.
Operativo Aprender: El 12 de noviembre evaluarán a más de 27 mil alumnos en SaltaEducación03/11/2025
El miércoles 12 de noviembre se llevará a cabo el Operativo de Evaluación Aprender Censal para Nivel Primario. En Salta, la prueba evaluará a más de 27 mil estudiantes de 6.º grado en 749 escuelas.
Falta de insumos: Educación reorganiza personal y recursos en las escuelas
El nuevo secretario de Gestión Educativa habló de la reducción de partidas nacionales y el impacto en la provisión de insumos y mantenimiento escolar.
