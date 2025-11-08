Nuevo colegio secundario en Cerrillos con avance del 70%

Luego de las gestiones del gobernador Gustavo Sáenz ante Nación, avanza la construcción de un nuevo edificio educativo para nivel secundario en el barrio Pinares del municipio de Cerrillos.

El establecimiento contará con acceso, cinco aulas, taller multipropósito, biblioteca, patio lectura, grupos sanitarios, área de gobierno, sala de profesores, salón de usos múltiples, patio de formación, tanque de reserva y rampa de acceso.

Cabe destacar que además se ejecuta la instalación sanitaria, sistema de desagües y la alimentación de gas envasado.

Desde la Secretaría de Obras Públicas indicaron que los trabajos registran un avance del 70% y abarcan una superficie de 1.190 metros cuadrados.