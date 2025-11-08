Operativo de DNI y Pasaporte en el Teleférico San Bernardo

Funcionarios de Salta se reunieron con directivos de Xizang Zhufeng (Tibet Summit), la casa matriz de la minera Potasio y Litio de Argentina (PLASA), que invierte $500 millones en litio en el Salar de Diablillos.
En el marco del trabajo que realiza la Subsecretaría del Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que desde el lunes 10 y hasta el viernes 14 de noviembre se llevará adelante en el Complejo Teleférico San Bernardo un operativo de identificación.
Ubiergo se reunió con el presidente del complejo, Ángel Causarano, con quien diagramaron el operativo teniendo en cuenta que los vecinos de la ciudad podrán acercarse a realizar trámites de identificación, como así también aquellos turistas que, por algún contratiempo, extraviaron sus ejemplares de DNI o pasaporte. Se recuerda que el nuevo ejemplar será enviado al domicilio declarado en cualquier punto del país.
Los interesados podrán tramitar nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, y pasaportes. En todos los casos, los operativos iniciarán a partir de las 9 de la mañana, y a primera hora se entregarán turnos por orden de llegada.
Costos y medios de pago
El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.
Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.
Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.
Paritarias: Gremios insisten en ajustar el salario frente al desfasaje con la inflaciónSalta07/11/2025
La titular de SITEPSA, Victoria Cervera, detalló que los gremios reclamaron adelantar aumentos, un bono y mantener paritarias sectoriales, al tiempo que plantearon la necesidad de actualizar los salarios frente al desfasaje con la inflación.
Está mesa está enfocada en escuchar los planteos de los sectores que representan a los trabajadores de la administración pública.
Unos 600 alumnos participaron de la muestra que concentra todos los trabajos realizados durante el año. Simulación de vuelos, robótica y la inclusión de Inteligencia Artificial, entre los trabajos destacados.
Las Becas fueron creadas con el objetivo de premiar e incentivar el desarrollo de las habilidades de aquellas jóvenes promesas con proyección deportiva. Podrán postularse deportistas de Salta Capital, de todas las disciplinas.
El ministro Martín de los Ríos se reunió con el embajador Süleyman Ömür Budak para explorar oportunidades de inversión, importación, exportación y cooperación tecnológica.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
El sector perdió más de 60.000 empleos formales y la actividad privada se mantiene muy por debajo de los niveles de 2023, pese al leve repunte del cemento y algunos indicadores.
El diputado electo y designado ministro de Interior, Diego Santilli, renunció este viernes a su cargo en el Congreso para poder asumir en los próximos días la estratégica cartera, encargada de la relación con los gobernadores.