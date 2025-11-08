Firman convenio para prevenir violencia de género en la Policía

Murió el joven internado tras el incendio en la Alcaidía de Salta
El interno de 19 años falleció este sábado a las 8 en el Hospital San Bernardo. Su tía Natalia confirmó la noticia a la redacción de Aries.
La Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta firmó un convenio de colaboración con la Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario.Policiales08/11/2025
La Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad formalizó el trabajo que viene realizando con la Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario a través del Programa de Intervención a Hombres (PRIHO) en el abordaje y la prevención de la violencia familiar y de género.
Lo hizo a través de un convenio de colaboración entre los organismos para continuar trabajando en la prevención de esta problemática social en las Fuerzas de Seguridad de la provincia.
Durante la rúbrica del documento, que tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría, la subsecretaria de Políticas de igualdad y Diversidad, Inés Bocanera, explicó que el abordaje que se realiza con los agentes de la fuerza posee un enfoque psicosocioeducativo, que busca “intervenir en el comportamiento, brindando herramientas para promover el desarrollo integral de las personas, fortalecer habilidades sociales y emocionales, potenciando la autonomía y la capacidad para enfrentar problemas”.
Por su parte, la coordinadora de Bienestar Policial y Penitenciario, Nelly Alejandra Giménez, expresó que, “este convenio es muy importante a los efectos de continuar con la tarea que ya viene realizando la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad con el Ministerio de Seguridad y Justicia a través de la Dirección de Género, porque los resultados que se han obtenido a lo largo de este trayecto fueron muy fructíferos en beneficio del personal policial. Por eso consideramos valioso el acompañamiento interdisciplinario."
También participaron en la firma del convenio, los referentes del programa PRIHO, José María Guaimás y Agustín Pérez Marcheta.
El interno de 19 años falleció este sábado a las 8 en el Hospital San Bernardo. Su tía Natalia confirmó la noticia a la redacción de Aries.
Fue encontrado sin vida durante la mañana del pasado martes, en las inmediaciones de las calles Zabala y Catamarca de la ciudad de Salta. La audiencia de imputación se concretará este viernes.
Se trabajó en el sector del canal que abarca distintas calles de la jurisdicción en el marco de operativos de Protección Ciudadana. 10 personas fueron demoradas por contravenciones. Hubo secuestro de armas blancas. Fue una labor coordinada con áreas municipales.
El hecho ocurrió en Scalabrini Ortiz entre Güemes y Charcas durante la madrugada en un inmueble de 10 pisos. Los Bomberos y el SAME actuaron en el lugar. La avenida se encontraba cortada debido al amplio operativo.
El fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, confirmó el secuestro total de 364 kilos de cocaína. Además informó la detención de los dos pilotos de origen boliviano en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera.
El Ministerio Público Fiscal Federal confirmó que la avioneta que cayó en el sur provincial transportaba más de 140 kilos de cocaína y que ya hay dos personas detenidas.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
El sector perdió más de 60.000 empleos formales y la actividad privada se mantiene muy por debajo de los niveles de 2023, pese al leve repunte del cemento y algunos indicadores.
El diputado electo y designado ministro de Interior, Diego Santilli, renunció este viernes a su cargo en el Congreso para poder asumir en los próximos días la estratégica cartera, encargada de la relación con los gobernadores.