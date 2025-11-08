Firman convenio para prevenir violencia de género en la Policía

La Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad formalizó el trabajo que viene realizando con la Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario a través del Programa de Intervención a Hombres (PRIHO) en el abordaje y la prevención de la violencia familiar y de género.

Lo hizo a través de un convenio de colaboración entre los organismos para continuar trabajando en la prevención de esta problemática social en las Fuerzas de Seguridad de la provincia.

Durante la rúbrica del documento, que tuvo lugar en las instalaciones de la Secretaría, la subsecretaria de Políticas de igualdad y Diversidad, Inés Bocanera, explicó que el abordaje que se realiza con los agentes de la fuerza posee un enfoque psicosocioeducativo, que busca “intervenir en el comportamiento, brindando herramientas para promover el desarrollo integral de las personas, fortalecer habilidades sociales y emocionales, potenciando la autonomía y la capacidad para enfrentar problemas”.

Por su parte, la coordinadora de Bienestar Policial y Penitenciario, Nelly Alejandra Giménez, expresó que, “este convenio es muy importante a los efectos de continuar con la tarea que ya viene realizando la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad con el Ministerio de Seguridad y Justicia a través de la Dirección de Género, porque los resultados que se han obtenido a lo largo de este trayecto fueron muy fructíferos en beneficio del personal policial. Por eso consideramos valioso el acompañamiento interdisciplinario."

También participaron en la firma del convenio, los referentes del programa PRIHO, José María Guaimás y Agustín Pérez Marcheta.