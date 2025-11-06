La histórica banda de rock anunció su esperado regreso a Argentina, enterate cómo reservar tu lugar.
Colaboración histórica: Bizarrap lanzó “Session #0/66″ junto a Daddy Yankee a puro reggaetón
El anuncio de su salida causó interés y curiosidad por parte de los seguidores. El esperado encuentro de dos artistas que marcaron la historia de la música latina.Cultura & Espectáculos06/11/2025
El productor se convierte en el primer artista argentino en trabajar junto a la leyenda puertorriqueña. Una unión histórica entre Argentina y Puerto Rico que celebra el pasado, el presente y el futuro del género urbano. La Session trae de vuelta el sonido y la actitud del reggaetón clásico, reinterpretados con la visión de Bizarrap, quien logra capturar la esencia de los beats del 2000 y transformarlos con su propio lenguaje musical, sin perder su identidad ni su sello característico.
El artista puertorriqueño deja su huella con la fuerza y autenticidad que lo convirtieron en un ícono del género.
Con más de 19 mil millones de streams entre Spotify y YouTube, más de 20 BZRP Music Sessions en el Top 200 Global y tres canciones en el #1 Global, Bizarrap sigue ampliando los límites de la música latina.
Ganador de cuatro Latin Grammys y cuatro Récords Guinness, fue además el único artista argentino en Coachella 2024, donde sorprendió al mundo al compartir escenario con Shakira.
Los detalles de la colaboración de Bizarrap con Daddy Yankee
“Grabada entre Miami y Buenos Aires, la Session Vol. 0 surge tras meses de trabajo conjunto y una conexión genuina entre dos íconos que comparten el mismo espíritu innovador”, destacó un comunicado.
Bizarrap también dejó un mensaje en su cuenta de X. “Nunca escribo en esta publicación pero esto es un sueño para mi, el más grande gracias por todo a todos”. El artista marcó la importancia que tiene la presencia de Daddy Yankee en su carrera.
TN
El actor presentará Modigliani en una Avant-Premiere en Palermo, con parte del elenco internacional. También brindará una clase magistral en La Plata y visitará el programa Cortá por Lozano.
El exlíder de The Smiths suspendió toda su gira latinoamericana, incluida la fecha del 8 de noviembre en el Movistar Arena. Es la tercera vez que el músico levanta un recital en la Argentina.
MasterChef Celebrity: una prueba “fácil” terminó con la tercera eliminación del certamenCultura & Espectáculos06/11/2025
El desafío con sabores argentinos dejó fuera a uno de los participantes más queridos. El jurado habló de una noche irregular y el participante se marchó agradecido.
El lanzamiento sorprendió al mundo urbano y significó el regreso del “Big Boss” tras anunciar su retiro en 2022. Combina referencias bíblicas, mensajes personales y un homenaje al reggaetón clásico.
El ciclo de cine de los martes proyectará documentales salteños durante el mes de noviembreCultura & Espectáculos04/11/2025
El programa cuenta con los estrenos de “Senda India”, el último trabajo de Daniela Seggiaro, y “Las Almas” de Laura Basombrío. Además, se proyectarán una película brasilera y otra paraguaya. No solo habla de nosotros, sino que también podemos interpelarlo”, dijo.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y revive una advertencia de Stephen HawkingCiencia & Tecnología05/11/2025
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
Obras sociales: “Nación delega cada vez más la responsabilidad de Salud a las provincias”Salud05/11/2025
Salta es sede del IV Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales, bajo el lema “Salud en clave provincial”. Su titular, Carlos Funes, señaló que se abordarán los ejes de la sostenibilidad de los modelos de atención.
Avioneta narco: detuvieron a los dos pilotos bolivianos en la terminal de ómnibus de Rosario de la FronteraPoliciales05/11/2025
El fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, confirmó el secuestro total de 364 kilos de cocaína. Además informó la detención de los dos pilotos de origen boliviano en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperaturaArgentina06/11/2025
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.