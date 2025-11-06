La histórica banda de rock anunció su esperado regreso a Argentina, enterate cómo reservar tu lugar.
Johnny Depp eligió Argentina para su regreso como director
El actor presentará Modigliani en una Avant-Premiere en Palermo, con parte del elenco internacional. También brindará una clase magistral en La Plata y visitará el programa Cortá por Lozano.Cultura & Espectáculos06/11/2025
Johnny Depp regresa a la Argentina luego de haber pasado unos días en el país durante el mes de febrero de este año, donde estuvo hospedándose en la casa de Vero Lozano y Jorge “Corcho” Rodríguez, su nuevo arribo ya generó un revuelo en las redes sociales. En las últimas horas, los fanáticos del reconocido actor celebraron la noticia y plantearon un interrogante creciente: ¿a qué viene Depp?
La respuesta llegó oficialmente por fuentes que confirmaron: Depp eligió Argentina para presentar su nueva película, en la que participa como director. Se trata de Modigliani, tres días en Montparnasse, un filme que narra la vida y los días turbulentos del artista italiano Amedeo Modigliani entre las calles, galerías y bares de París en 1916, atravesado por el conflicto con un famoso coleccionista.
La película dirigida por el actor de Piratas del Caribe recorrió ya un amplio circuito internacional antes de esta visita al país. Modigliani, tres días en Montparnasse tuvo su estreno mundial el 24 de septiembre de 2024 en la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Tiempo después, llegó la distinción con el Premio a la Película de Culto del Año en la 29ª edición del Capri Hollywood – Roma Fall Gala 2024, apenas un día antes de su presentación durante el 19º Festival de Cine de Roma, celebrado el 26 de octubre. Finalmente, la producción desembarcó en las salas italianas el 21 de noviembre pasado.
La esperada presentación argentina se realizará el próximo 11 de noviembre en una Avant-Premiere exclusiva que tendrá lugar en el Cinemark Palermo de Buenos Aires. La jornada contará con la presencia del actor de El cadáver de la novia y parte del elenco, así como miembros destacados del equipo de producción internacional. Se espera una nutrida convocatoria de seguidores y figuras del espectáculo que acompañarán el evento.
Junto a su gran amigo Jorge Rodríguez, Depp tiene previstas varias actividades durante su paso por el país. Entre ellas, se destaca una masterclass que dictará en la ciudad de La Plata, donde compartirá escenario junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista de la película, quien también participará de la Avant-Premiere.
Otra de las noticias que causó impacto fue la confirmación de la presencia del actor estadounidense en “Cortá por Lozano” (Telefe). La conductora del ciclo, Verónica Lozano, anunció: “La semana que viene va a ser una semana importante para este programa. Por el diván de estos 9 años han pasado infinidad de figuras, nos hemos emocionado, reído, sacado títulos, bailamos, actuamos, de todo”.
Luego de mantener la incógnita, reveló: “Estamos en condiciones de decir que el próximo martes, sentado en nuestro diván, va a estar el señor Johnny Depp. Una entrevista exclusivísima, viene aquí a presentar su segunda película como director”. Según la promoción oficial del canal, la entrevista al actor de Hollywood se emitirá el martes 11 de noviembre a las 14:30 horas, y la charla recorrerá no solo detalles sobre el filme y su regreso a la dirección, sino también temas personales como el amor, sus hijos y el juicio que enfrentó con su expareja Amber Heard.
De esta forma, la nueva visita de Johnny Depp a la Argentina reúne expectativa tanto en el ámbito del cine como en la televisión y la cultura local, con una agenda que combina presentaciones de alto perfil, encuentros con su público y una presencia mediática que promete convertirse en uno de los eventos más comentados de la temporada.
Con información de Infobae
