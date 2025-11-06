La histórica banda de rock anunció su esperado regreso a Argentina, enterate cómo reservar tu lugar.
Morrissey canceló su show en Buenos Aires por “agotamiento extremo”
El exlíder de The Smiths suspendió toda su gira latinoamericana, incluida la fecha del 8 de noviembre en el Movistar Arena. Es la tercera vez que el músico levanta un recital en la Argentina.Cultura & Espectáculos06/11/2025
El show que Morrissey tenía programado para el sábado 8 en el Movistar Arena fue cancelado debido al "agotamiento extremo" que el artista asegura atravesar. Pero no será sólo la fecha porteña la que se levantará sino toda su gira latinoamericana. La productora Move, además de deslindar responsabilidades, anunció que las devoluciones de las entradas serán automáticamente en las tarjetas de crédito en las que fueron realizadas, de acuerdo con los plazos de cada entidad bancaria.
Esta es la tercera vez que el ex The Smiths cancela un show en la Argentina. La primer fue en en julio de 2013, cuando levantó la fecha que iba a realizarse en Tecnópolis "por problemas de salud". Una década más tarde, en septiembre de 2023, se anunció que el Morrissey tenía dengue y su show iba a pasarse a febrero de 2024, pero esa fecha también se canceló. La excusa, como ahora, es el "agotamiento físico" del cantante.
El actor presentará Modigliani en una Avant-Premiere en Palermo, con parte del elenco internacional. También brindará una clase magistral en La Plata y visitará el programa Cortá por Lozano.
MasterChef Celebrity: una prueba “fácil” terminó con la tercera eliminación del certamenCultura & Espectáculos06/11/2025
El desafío con sabores argentinos dejó fuera a uno de los participantes más queridos. El jurado habló de una noche irregular y el participante se marchó agradecido.
El lanzamiento sorprendió al mundo urbano y significó el regreso del “Big Boss” tras anunciar su retiro en 2022. Combina referencias bíblicas, mensajes personales y un homenaje al reggaetón clásico.
El ciclo de cine de los martes proyectará documentales salteños durante el mes de noviembreCultura & Espectáculos04/11/2025
El programa cuenta con los estrenos de “Senda India”, el último trabajo de Daniela Seggiaro, y “Las Almas” de Laura Basombrío. Además, se proyectarán una película brasilera y otra paraguaya. No solo habla de nosotros, sino que también podemos interpelarlo”, dijo.
La banda argentina estrena un nuevo disco con diez canciones inéditas y colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y revive una advertencia de Stephen HawkingCiencia & Tecnología05/11/2025
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
Planta de Uranio en Formosa: Corte rechazó demanda de Comunidad Toba por falta de dañoJudiciales05/11/2025
La Corte Suprema de Justicia desestimó la acción de amparo presentada por la Comunidad Toba de Nam Qom que exigía la consulta previa por la instalación de la Planta de Dióxido de Uranio de Dioxitek.
El dirigente de 48 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la Autovía 2. El club suspendió todas sus actividades y expresó su profundo pesar por la pérdida de una figura histórica.
La petrolera más grande del mundo busca empleados en Argentina: qué perfiles necesitaArgentina05/11/2025
Diversos avisos publicados buscan profesionales con experiencia en segmentos como mercados, análisis de datos y áreas técnicas para trabajo presencial en la capital neuquina.