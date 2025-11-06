Morrissey canceló su show en Buenos Aires por “agotamiento extremo”

El show que Morrissey tenía programado para el sábado 8 en el Movistar Arena fue cancelado debido al "agotamiento extremo" que el artista asegura atravesar. Pero no será sólo la fecha porteña la que se levantará sino toda su gira latinoamericana. La productora Move, además de deslindar responsabilidades, anunció que las devoluciones de las entradas serán automáticamente en las tarjetas de crédito en las que fueron realizadas, de acuerdo con los plazos de cada entidad bancaria.

Esta es la tercera vez que el ex The Smiths cancela un show en la Argentina. La primer fue en en julio de 2013, cuando levantó la fecha que iba a realizarse en Tecnópolis "por problemas de salud". Una década más tarde, en septiembre de 2023, se anunció que el Morrissey tenía dengue y su show iba a pasarse a febrero de 2024, pero esa fecha también se canceló. La excusa, como ahora, es el "agotamiento físico" del cantante.

Con información de Pagina 12