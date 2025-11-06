Cavaba una pileta y encontró un tesoro de oro valuado en 800 mil dólares

Un hombre se topó con una verdadera fortuna cuando cavaba un pozo en el patio de su casa para construir una pileta. Encontró varios lingotes y monedas de oro dentro de una bolsa enterrada en el jardín que equivalían a unos 800 mil dólares.

El impactante hallazgo ocurrió en mayo en Neuville sur Saône, en Francia, pero salió a la luz este miércoles después de que la alcaldía de la comuna diera a conocer el caso.

El propietario de la casa buscaba sumar una pileta a su jardín para relajarse durante los días de calor, sin embargo, obtuvo mucho más que eso. Cuando se topó con el tesoro, se contactó a las autoridades competentes, incluida la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC), según informó AFP.

En un principio, analizaron el hallazgo para descartar que se tratara de un tesoro arqueológico. Al constatar que no lo era, le permitieron al hombre conservar el oro que había encontrado en su terreno.

El misterio del tesoro

Se trataba de un autentico tesoro enterrado: había cinco lingotes y numerosas monedas, que alguien había ocultado bajo tierra dentro de una bolsa de plástico para evitar que se arruinaran, según publicó el diario regional Le Progrès.

La investigación llevada a cabo por la Policía, reveló que el oro había sido adquirido legalmente y fundido hace unos 15 o 20 años en una empresa de la región de Lyon (centro-este). Sin embargo, el origen del botín es un misterio un misterio, ya que, según informó la alcaldía, el anterior propietario del terreno murió.