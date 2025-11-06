La FAA aplicará recortes en 40 aeropuertos ante la escasez de controladores aéreos y la prolongación del shutdown, que ya lleva 36 días.
Cavaba una pileta y encontró un tesoro de oro valuado en 800 mil dólares
El hallazgo ocurrió en Francia, cuando un hombre se topó con lingotes y monedas enterradas en su jardín. El origen del botín sigue siendo un misterio.El Mundo06/11/2025
Un hombre se topó con una verdadera fortuna cuando cavaba un pozo en el patio de su casa para construir una pileta. Encontró varios lingotes y monedas de oro dentro de una bolsa enterrada en el jardín que equivalían a unos 800 mil dólares.
El impactante hallazgo ocurrió en mayo en Neuville sur Saône, en Francia, pero salió a la luz este miércoles después de que la alcaldía de la comuna diera a conocer el caso.
El propietario de la casa buscaba sumar una pileta a su jardín para relajarse durante los días de calor, sin embargo, obtuvo mucho más que eso. Cuando se topó con el tesoro, se contactó a las autoridades competentes, incluida la Dirección Regional de Asuntos Culturales (DRAC), según informó AFP.
En un principio, analizaron el hallazgo para descartar que se tratara de un tesoro arqueológico. Al constatar que no lo era, le permitieron al hombre conservar el oro que había encontrado en su terreno.
El misterio del tesoro
Se trataba de un autentico tesoro enterrado: había cinco lingotes y numerosas monedas, que alguien había ocultado bajo tierra dentro de una bolsa de plástico para evitar que se arruinaran, según publicó el diario regional Le Progrès.
La investigación llevada a cabo por la Policía, reveló que el oro había sido adquirido legalmente y fundido hace unos 15 o 20 años en una empresa de la región de Lyon (centro-este). Sin embargo, el origen del botín es un misterio un misterio, ya que, según informó la alcaldía, el anterior propietario del terreno murió.
Tres astronautas chinos quedaron varados en el espacio por un posible daño en su naveEl Mundo06/11/2025
La misión Shenzhou-20 debía regresar a la Tierra, pero el retorno fue postergado por precaución tras detectarse un posible impacto con escombros espaciales.
La policía investiga el origen de las pintadas y de la sangre utilizada. El alcalde local repudió el hecho y recordó que la ciudad aún carga con la herida del atentado racista ocurrido en 2020.
Maduro impuso un sistema de vigilancia vecinal para reportar ciudadanos “desconocidos”El Mundo06/11/2025
La nueva medida exige la colaboración de los vecinos en la detección de movimientos considerados sospechosos o inusuales en los barrios.
El gobierno de Daniel Noboa calificó como “falsas e infundadas” las declaraciones del mandatario venezolano, que acusó a Ecuador de ser una ruta del narcotráfico.
Hallan un cuerpo mutilado en Francia y detienen a una mujer suiza como principal sospechosaEl Mundo06/11/2025
El cadáver de un hombre de 75 años fue encontrado cortado en dos a orillas de un arroyo en Fédry. La policía cree que fue asesinado por su inquilina, quien incendió su casa y planeaba huir a África.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y revive una advertencia de Stephen HawkingCiencia & Tecnología05/11/2025
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
Planta de Uranio en Formosa: Corte rechazó demanda de Comunidad Toba por falta de dañoJudiciales05/11/2025
La Corte Suprema de Justicia desestimó la acción de amparo presentada por la Comunidad Toba de Nam Qom que exigía la consulta previa por la instalación de la Planta de Dióxido de Uranio de Dioxitek.
El dirigente de 48 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la Autovía 2. El club suspendió todas sus actividades y expresó su profundo pesar por la pérdida de una figura histórica.
La petrolera más grande del mundo busca empleados en Argentina: qué perfiles necesitaArgentina05/11/2025
Diversos avisos publicados buscan profesionales con experiencia en segmentos como mercados, análisis de datos y áreas técnicas para trabajo presencial en la capital neuquina.