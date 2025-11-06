La FAA aplicará recortes en 40 aeropuertos ante la escasez de controladores aéreos y la prolongación del shutdown, que ya lleva 36 días.
Alemania: Aparecieron 50 esvásticas pintadas con sangre en las calles de Hanau
La policía investiga el origen de las pintadas y de la sangre utilizada. El alcalde local repudió el hecho y recordó que la ciudad aún carga con la herida del atentado racista ocurrido en 2020.El Mundo06/11/2025
La Policía de Alemania investiga la aparición de unas 50 esvásticas pintadas con sangre humana en la ciudad de Hanau, al este de Frankfurt, un delito que podría ser enmarcado como "daños a la propiedad" y "empleo de símbolos de organizaciones inconstitucionales".
El portavoz de la policía, Thomas Leipold, contó que la denuncia se registró este miércoles por la noche, cuando un hombre alertó por la presencia de una esvástica puntada con líquido rojo en el capó de un auto estacionado. Una prueba especial reveló que se trataba de sangre humana.
Los agentes comprobaron que casi 50 autos habían sido marcados de manera similar, además de buzones y fachadas de edificios. Estaban trabajando para determinar el contexto, ya que desconocían si las pintadas se habían hecho al azar o señalando lugares específicos.
"El contexto es completamente incierto", señaló Leipold. Según reportó la agencia AP, también aparecieron otros mensajes escritos en autos y edificios, pero la Policía no brindó más datos. Aún no hay indicios acerca de quién está detrás de las pintadas o de dónde provino la sangre, ya que no hay reportes de lesiones.
La esvástica está ampliamente considerada un símbolo de odio relacionado con la ideología nazi. En Alemania, dibujarlas en público es un delito que puede castigarse con multas y hasta tres años de cárcel. La ciudad de Hanau fue noticia en 2020, cuando un atacante alemán mató a nueve inmigrantes en un bar.
"Especialmente en nuestra ciudad, que fue profundamente afectada por el ataque racista del 19 de febrero de 2020, tal acto causa una profunda consternación", afirmó el alcalde Claus Kaminsky, quien informó que la ciudad presentó una denuncia penal.
"Lo que sucedió aquí cruza todos los límites de la decencia y la humanidad. Las esvásticas no tienen lugar en Hanau. No permitiremos que esa clase de símbolos siembre miedo o división", añadió.
Con información de C5N
Tres astronautas chinos quedaron varados en el espacio por un posible daño en su naveEl Mundo06/11/2025
La misión Shenzhou-20 debía regresar a la Tierra, pero el retorno fue postergado por precaución tras detectarse un posible impacto con escombros espaciales.
El hallazgo ocurrió en Francia, cuando un hombre se topó con lingotes y monedas enterradas en su jardín. El origen del botín sigue siendo un misterio.
Maduro impuso un sistema de vigilancia vecinal para reportar ciudadanos “desconocidos”El Mundo06/11/2025
La nueva medida exige la colaboración de los vecinos en la detección de movimientos considerados sospechosos o inusuales en los barrios.
El gobierno de Daniel Noboa calificó como “falsas e infundadas” las declaraciones del mandatario venezolano, que acusó a Ecuador de ser una ruta del narcotráfico.
Hallan un cuerpo mutilado en Francia y detienen a una mujer suiza como principal sospechosaEl Mundo06/11/2025
El cadáver de un hombre de 75 años fue encontrado cortado en dos a orillas de un arroyo en Fédry. La policía cree que fue asesinado por su inquilina, quien incendió su casa y planeaba huir a África.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y revive una advertencia de Stephen HawkingCiencia & Tecnología05/11/2025
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
Planta de Uranio en Formosa: Corte rechazó demanda de Comunidad Toba por falta de dañoJudiciales05/11/2025
La Corte Suprema de Justicia desestimó la acción de amparo presentada por la Comunidad Toba de Nam Qom que exigía la consulta previa por la instalación de la Planta de Dióxido de Uranio de Dioxitek.
El dirigente de 48 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la Autovía 2. El club suspendió todas sus actividades y expresó su profundo pesar por la pérdida de una figura histórica.
La petrolera más grande del mundo busca empleados en Argentina: qué perfiles necesitaArgentina05/11/2025
Diversos avisos publicados buscan profesionales con experiencia en segmentos como mercados, análisis de datos y áreas técnicas para trabajo presencial en la capital neuquina.