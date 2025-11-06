La FAA aplicará recortes en 40 aeropuertos ante la escasez de controladores aéreos y la prolongación del shutdown, que ya lleva 36 días.
El papa León XIV condenó la política migratoria de Trump y los ataques a barcos en el Caribe
El papa León XIV criticó duramente al presidente Donald Trump por su política migratoria y los ataques de Estados Unidos a barcos venezolanos, advirtiendo que “con la violencia no ganaremos”.El Mundo06/11/2025
El pontífice pidió una “profunda reflexión” sobre cómo se trata a los migrantes en el país norteamericano y llamó a un cambio de enfoque.
Durante una aparición en su residencia de Castel Gandolfo, León XIV habló ante las cámaras y respondió algunas preguntas, dirigiéndose directamente al público estadounidense. Recordó que los cristianos serán juzgados por “cómo acogieron al extranjero”, en alusión a las redadas del ICE contra migrantes.
Desde su elección en mayo, León XIV había mantenido un tono cauteloso. Sin embargo, el mes pasado calificó de “inhumana” la represión migratoria de Trump.
Cómo la historia migrante del papa León XIV marca su papado
Nacido en Chicago como Robert Prevost, sus primeros años ministeriales lo encontraron en Perú, donde ejerció como misionero en una región pobre del norte del país, en la diócesis de Chulucanas. Allí desarrolló una pastoral centrada en la cercanía, la formación de comunidades y la defensa de los derechos humanos, experiencia que marcó profundamente su perfil: un religioso comprometido con la realidad social de América Latina, que aprendió a conjugar el rigor doctrinal con una mirada pastoral atenta a los más vulnerables.
Desde 2023, ocupaba el estratégico puesto de prefecto del Dicasterio para los Obispos, un rol que lo convertiría en el principal asesor del pontífice en la designación de obispos en todo el mundo. Esa función, además de la confianza explícita de Francisco, le ha dado un lugar privilegiado en la estructura de poder vaticana.
En su primer documento papal, León XIV adelantó que la pobreza y la migración serían el eje de su pontificado. Incluso pidió a las autoridades estadounidenses permitir asistencia espiritual en centros de detención, donde muchos católicos están privados de recibir la comunión.
Llamado a la paz en el Caribe
El papa también criticó el bombardeo estadounidense de barcos venezolanos sospechados de narcotráfico. “Creo que con la violencia no ganaremos”, expresó en italiano, y pidió evitar que el despliegue militar agrave la tensión en la región.
“Cuando el papa se expresa de forma tan contundente, ejerce presión sobre la Administración estadounidense”, advirtió Ivereigh. “Quizás ahora esté asumiendo ese riesgo”.
Ámbito
Tres astronautas chinos quedaron varados en el espacio por un posible daño en su naveEl Mundo06/11/2025
La misión Shenzhou-20 debía regresar a la Tierra, pero el retorno fue postergado por precaución tras detectarse un posible impacto con escombros espaciales.
El hallazgo ocurrió en Francia, cuando un hombre se topó con lingotes y monedas enterradas en su jardín. El origen del botín sigue siendo un misterio.
La policía investiga el origen de las pintadas y de la sangre utilizada. El alcalde local repudió el hecho y recordó que la ciudad aún carga con la herida del atentado racista ocurrido en 2020.
Maduro impuso un sistema de vigilancia vecinal para reportar ciudadanos “desconocidos”El Mundo06/11/2025
La nueva medida exige la colaboración de los vecinos en la detección de movimientos considerados sospechosos o inusuales en los barrios.
El gobierno de Daniel Noboa calificó como “falsas e infundadas” las declaraciones del mandatario venezolano, que acusó a Ecuador de ser una ruta del narcotráfico.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y revive una advertencia de Stephen HawkingCiencia & Tecnología05/11/2025
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
Obras sociales: “Nación delega cada vez más la responsabilidad de Salud a las provincias”Salud05/11/2025
Salta es sede del IV Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales, bajo el lema “Salud en clave provincial”. Su titular, Carlos Funes, señaló que se abordarán los ejes de la sostenibilidad de los modelos de atención.
Avioneta narco: detuvieron a los dos pilotos bolivianos en la terminal de ómnibus de Rosario de la FronteraPoliciales05/11/2025
El fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, confirmó el secuestro total de 364 kilos de cocaína. Además informó la detención de los dos pilotos de origen boliviano en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperaturaArgentina06/11/2025
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.