Tres astronautas chinos quedaron varados en el espacio por un posible daño en su nave
La misión Shenzhou-20 debía regresar a la Tierra, pero el retorno fue postergado por precaución tras detectarse un posible impacto con escombros espaciales.El Mundo06/11/2025
Tres astronautas chinos, que despegaron desde la Región Autónoma de Mongolia Interior en abril, se vieron obligados a extender su estadía en el espacio debido a posibles daños en la nave. Los tripulantes estaban a punto de regresar y ahora están atrapados en el espacio mientras se evalúan los riesgos.
La Administración Nacional del Espacio de China informó que el regreso fue aplazado porque se sospecha que la nave Shenzhou-20 pudo haber sido golpeada por escombros espaciales. El organismo no precisó la magnitud del posible daño.
“El análisis del impacto y la evaluación de riesgos están en curso”, dijo la agencia china, según informó CNN, que no detalló cuándo podría concretarse finalmente el regreso de la tripulación ni ofreció fechas alternativas.
Según el organismo, la decisión de posponer el retorno fue tomada “para garantizar la seguridad y la salud de los astronautas”. Hasta que se determine el estado de la nave, los tres taikonautas continuarán a bordo de la estación espacial Tiangong.
La revisión de la Shenzhou-20 será determinante para definir la vuelta del grupo integrado por Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie, y hasta el momento no se han dado fechas alternativas para su regreso.
De acuerdo con lo que informó CNN, días antes, la televisión estatal había transmitido la ceremonia de traspaso en la estación, en la que la tripulación saliente entregaba el control a la nueva.
“Estamos a punto de regresar a la Tierra, y ahora te entrego la llave de la escotilla que simboliza el derecho de mantener las operaciones en esta estación espacial china”, dijo Chen Dong durante el acto.
La situación se suma a otros episodios recientes en los que misiones espaciales debieron extender su estadía por fallas técnicas. En el último año, dos astronautas estadounidenses prolongaron su misión durante meses debido a problemas en la nave Boeing Starliner y regresaron en una cápsula alternativa.
Con información de TN
