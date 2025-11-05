Se registraron más de 370 mil consultas en Centros de Salud durante el primer semestre del año

La Dirección de Primer Nivel de Atención (PNA) presentó un informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2025, en el que se registraron 372.000 consultas en los centros de salud de la Capital.

“Tenemos alrededor de 580 mil personas a cargo y en el primer semestre logramos 352 mil consultas. Si proyectamos los datos al año, alcanzaríamos una cobertura superior al 100%, que es lo esperado para una población de referencia”, detalló el titular del área, Darío Isasmendi, en ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

El funcionario señaló que el crecimiento de la demanda se da en todas las zonas de la Capital, aunque con diferencias según el perfil socioeconómico de cada área.

En cuanto a los desafíos estructurales, Isasmendi señaló que la distribución geográfica de los centros de salud requiere una revisión para mejorar la accesibilidad y evitar la sobrecarga de atención en los hospitales. “La intención es que un centro de salud de menor complejidad asista a uno de mayor complejidad, en red, brindando soluciones”, señaló.

Otra de las dificultades que enfrenta el área es el reemplazo del personal debido a restricciones presupuestarias a nivel nacional. “Hemos sufrido un corte a nivel nación, en donde no nos permiten reemplazar el jubilado, el fallecido, el que ha renunciado, por otro”, indicó

Buscan fortalecer el primer nivel con más recursos y trabajo en red

Por otro lado, Isasmendi explicó que uno de los ejes de gestión actuales es consolidar el funcionamiento del Primer Nivel de Atención, tanto en su estructura como en los servicios que brinda. En ese sentido, señaló que la reorganización del sistema requiere la intervención de legisladores.

“Lo primero que queremos hacer, y que cuesta mucho, es modificar la estructura del primer nivel, porque eso está definido por leyes y necesita tratamiento en las cámaras de senadores y diputados”, explicó.

Destacó que se avanza en el fortalecimiento de las clínicas básicas en todos los centros de salud como clínica médica, pediatría y tocoginecología, ya que, ante la falta de especialistas, el sistema recurre al trabajo de los médicos de familia, quienes en muchos casos cubren varias funciones a la vez.

“Estamos sintiendo el impacto del corte de recursos de la Nación y eso incluye, por ejemplo, el tema de la cobertura de las guardias. Antes teníamos cierto cupo de horas de guardia para utilizar y recurríamos a esa herramienta para hacer la cobertura básica de nuestro centro de salud, hoy nos tenemos que ajustar a un presupuesto, un cupo y los mismos sistemas no nos permiten efectivizar esa herramienta”, señaló.

Entre las iniciativas en marcha, Isasmendi destacó la capacitación para los profesionales, adquisición de nuevos equipos como tensiómetros y móviles que facilitarán la atención en terreno.