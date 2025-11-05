El Concejo Deliberante capitalino aprobó la implementación de un nuevo Código de Edificación para la regular características y condiciones de edificaciones públicas y privadas. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo comunal.
El Municipio contará con su propio Código de Procedimiento Administrativo
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo comunal que así lo establece. Según se explicó, al no contar con uno propio, la comuna se regía por una ley provincial que data del año 1978.
En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza – remitido al cuerpo por el Ejecutivo municipal – para el establecimiento del Código de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad capitalina.
Al respecto, el concejal Gonzalo Corral consideró que trata de un antes y un después en la vida institucional de la ciudad.
“No solo refuerza el concepto de autonomía municipal, sino que lo que hace el código es enmarcar el derecho de los contribuyentes ante el Estado municipal, por eso es que celebro que la iniciativa sea del propio Ejecutivo”, aseguró.
En tanto, señaló que el Código marca los siguientes principios: la protección de la persona humana, las resoluciones deben dictarse bajo ordenamiento y criterio jurídico, los vecinos tienen derechos a ser oídos.
“Debemos recalcar que, cuando los ciudadanos necesitamos hacer un trámite, el Estado debe ofrecer una respuesta, por lo que el Código establece que el trámite debe impulsarse más allá de cuál sea el interés del mismo”, describió el concejal.
Finalmente, Corral indicó que una de las novedades que se establece es la inclusión de las notificaciones digitales.
“Es la primera vez que se discute el establecer un Código que marca los límites del Ejecutivo. Resalto el sistema de notificación electrónica, por otro lado, porque va a garantizar la posibilidad de que se reduzcan los plazos y la burocracia”, concluyó el edil.
En sesión ordinaria, los ediles aprobaron la implementación del nuevo Código. Advirtieron que, para su desarrollo, se trabajó en conjunto con 28 instituciones y con el gobierno provincial.
Ante el aumento de la demanda, Salud anunció la rotación de cardiólogos y oftalmólogos desde los hospitales, además de la incorporación de equipos de diagnóstico. El director de Primer Nivel de Atención, Darío Isasmendi, señaló que persisten desafíos como la reorganización del sistema ante complicaciones geográficas.
Planta de Uranio en Formosa: Corte rechazó demanda de Comunidad Toba por falta de dañoJudiciales05/11/2025
La Corte Suprema de Justicia desestimó la acción de amparo presentada por la Comunidad Toba de Nam Qom que exigía la consulta previa por la instalación de la Planta de Dióxido de Uranio de Dioxitek.