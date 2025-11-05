El Municipio contará con su propio Código de Procedimiento Administrativo

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza – remitido al cuerpo por el Ejecutivo municipal – para el establecimiento del Código de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad capitalina.

Al respecto, el concejal Gonzalo Corral consideró que trata de un antes y un después en la vida institucional de la ciudad.

“No solo refuerza el concepto de autonomía municipal, sino que lo que hace el código es enmarcar el derecho de los contribuyentes ante el Estado municipal, por eso es que celebro que la iniciativa sea del propio Ejecutivo”, aseguró.

En tanto, señaló que el Código marca los siguientes principios: la protección de la persona humana, las resoluciones deben dictarse bajo ordenamiento y criterio jurídico, los vecinos tienen derechos a ser oídos.

“Debemos recalcar que, cuando los ciudadanos necesitamos hacer un trámite, el Estado debe ofrecer una respuesta, por lo que el Código establece que el trámite debe impulsarse más allá de cuál sea el interés del mismo”, describió el concejal.

Finalmente, Corral indicó que una de las novedades que se establece es la inclusión de las notificaciones digitales.

“Es la primera vez que se discute el establecer un Código que marca los límites del Ejecutivo. Resalto el sistema de notificación electrónica, por otro lado, porque va a garantizar la posibilidad de que se reduzcan los plazos y la burocracia”, concluyó el edil.