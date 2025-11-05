La campaña busca reforzar las reservas de sangre y sensibilizar sobre la donación voluntaria. También se brindará información sobre cómo convertirse en donante de médula ósea.
Mangione confirmó que Salud incorpora médicos jubilados ante la falta de profesionales
El ministro explicó que la provincia enfrenta dificultades para cubrir cargos en zonas alejadas y que jubilados se ofrecieron voluntariamente para volver al sistema.Salta05/11/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, expresó su preocupación por la fuga de médicos hacia otras provincias e incluso al exterior, fenómeno que afecta la cobertura sanitaria en el interior salteño.
“Muchos chicos reciben mejores ofertas en otros lugares o quieren hacer otras especializaciones, incluso fuera del país”, explicó el funcionario.
Ante este escenario, Mangione anunció que el Gobierno implementará un programa de becas anuales destinado a los profesionales recién recibidos, con el objetivo de incorporarlos al sistema sanitario provincial durante el período 2025–2026.
“Optamos por una beca por un año para quienes se reciban, así pueden incluirse dentro del sistema sanitario nuestro. Tenemos un sistema muy complejo, y necesitamos que los jóvenes se integren”, sostuvo.
El ministro remarcó que el problema no es económico ni habitacional, sino la dificultad para atraer médicos a zonas alejadas como La Unión u otras localidades rurales.
“Se les remunera de buena forma y se les brinda vivienda, pero es difícil que un médico quiera vivir tan lejos de la urbe. Las distancias son grandes y eso complica”, afirmó.
Pese a las dificultades, Mangione destacó que médicos jubilados se ofrecieron voluntariamente para cubrir cargos en el interior, algo que consideró “una sorpresa positiva”.
“Nos están llamando médicos jubilados que quieren ir a trabajar ahí. Es algo increíble y valioso, porque son profesionales muy formados que pueden enseñar a los más jóvenes”, celebró.
El ministro aseguró que Salud trabaja para revertir la falta de profesionales en zonas rurales, combinando incentivos y estrategias de retención: “Estamos buscando soluciones concretas, porque el interior necesita atención médica constante y cercana”, concluyó Mangione.
"El IPS atraviesa un déficit de $5.000 millones”, admitió Mangione
El ministro de Salud reveló que la obra social provincial vive una situación compleja, aunque aseguró que Salta está en mejor posición que otras provincias. Destacó el carácter solidario del sistema y la necesidad de más ingresos.
“Pidan factura y denuncien”: el reclamo de Mangione por cobros indebidos de plus
El ministro alertó sobre prácticas irregulares de médicos y odontólogos que exigen pagos adicionales y adelantó que implementarán un sistema digital para controlar las prestaciones.
Salud rediagrama la atención ante la sobrecarga hospitalaria en Salta
Federico Mangione confirmó que la provincia reestructura la distribución de médicos y camas por el aumento de la demanda, sumado a las obras en curso en los hospitales San Bernardo y El Milagro.
El alejamiento del exjefe de Gabinete expuso la disputa entre las alas del Gobierno y dejó en el aire proyectos estratégicos con China. Santa Cruz, entre la presión de Washington y la necesidad de reactivar las represas.