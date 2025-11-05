Mangione confirmó que Salud incorpora médicos jubilados ante la falta de profesionales

Por Aries, el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, expresó su preocupación por la fuga de médicos hacia otras provincias e incluso al exterior, fenómeno que afecta la cobertura sanitaria en el interior salteño.

“Muchos chicos reciben mejores ofertas en otros lugares o quieren hacer otras especializaciones, incluso fuera del país”, explicó el funcionario.

Ante este escenario, Mangione anunció que el Gobierno implementará un programa de becas anuales destinado a los profesionales recién recibidos, con el objetivo de incorporarlos al sistema sanitario provincial durante el período 2025–2026.

“Optamos por una beca por un año para quienes se reciban, así pueden incluirse dentro del sistema sanitario nuestro. Tenemos un sistema muy complejo, y necesitamos que los jóvenes se integren”, sostuvo.

El ministro remarcó que el problema no es económico ni habitacional, sino la dificultad para atraer médicos a zonas alejadas como La Unión u otras localidades rurales.

“Se les remunera de buena forma y se les brinda vivienda, pero es difícil que un médico quiera vivir tan lejos de la urbe. Las distancias son grandes y eso complica”, afirmó.

Pese a las dificultades, Mangione destacó que médicos jubilados se ofrecieron voluntariamente para cubrir cargos en el interior, algo que consideró “una sorpresa positiva”.

“Nos están llamando médicos jubilados que quieren ir a trabajar ahí. Es algo increíble y valioso, porque son profesionales muy formados que pueden enseñar a los más jóvenes”, celebró.

El ministro aseguró que Salud trabaja para revertir la falta de profesionales en zonas rurales, combinando incentivos y estrategias de retención: “Estamos buscando soluciones concretas, porque el interior necesita atención médica constante y cercana”, concluyó Mangione.