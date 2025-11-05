Demoraron a 15 personas y se secuestraron armas blancas en el canal de calle Esteco

La Policía de Salta y áreas municipales de la Capital realizaron un Operativo de Protección Ciudadana en calle Esteco y el canal que abarca varias cuadras del macrocentro, en el que se demoraron a quince personas por contravenciones, se detectó a un hombre con pedido de captura por robo y secuestraron armas blancas, entre otros elementos.

“Teníamos varias denuncias, la policía venía monitoreando la situación y tomó la decisión de proceder al desalojo de todas las personas que tenían abajo de los puentes una especie de vivienda que la usaban para pernoctar o quién sabe qué otras cosas”, expresó el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral, en ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Carral detalló que se encontraron restos de televisores, colchones, basura, entre otros elementos que, durante una tormenta, “son arrastrados a varias cuadras de distancias y tapan los canales”.

“No es una cuestión de situación de calle solamente, sino que también tenían puntas, elementos cortantes, tenían diferentes elementos que nos hacen pensar más en lo delictivo” dijo y agregó “el puente de la calle Alberdi y Coronel Vit, descubrimos que han hecho roturas de parte del canal de abajo para esconder cosas”.

Carral informó que el operativo inició en calle Tucumán, en el puente del canal Esteco, y que se avanzó en la limpieza de cuatro puentes.