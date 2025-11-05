Ya se donaron 3.500 carteles políticos para reciclado y se prevé duplicar la cifra

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral, brindó detalles sobre el trabajo de retiro de cartelería política en la ciudad. Informó que se comenzó por las avenidas principales y los accesos, proyectando avanzar en los barrios de zona norte y zona sur.

“Venimos trabajando fuerte en esto, tratando de reducir los tiempos, porque ya se nos viene la lluvia, estos carteles suelen caerse porque no tienen la seguridad adecuada para estar colgados, y un cartel en el piso es arrastrado por las aguas y tapan los canales”, explicó.

Detalló que se entregaron más de 3.500 carteles para el reciclado. “Los pedidos nos llegaban de escuelas, para diferentes manualidades y de las comparsas, para armar los gorros mayores”, señaló.

Carral recordó que la normativa establece que se debe notificar a los partidos para el retiro inmediato de carteles y, cumplido en plazo, se realizan multas o sanciones, sin embargo, señaló que “existen inconvenientes que hacen imposible el cumplimiento”.

“Últimamente, como modalidad electoral, son frentes electorales de diferentes partidos, y desaparecen el mismo día de la elección, entonces terminamos en lo que nos pasó en la primera elección de este año, encontramos carteles de hace seis elecciones”, expresó.

En esa línea resaltó la prioridad de mantener la limpieza en la ciudad, advirtiendo que se encontraron “carteles de frentes electorales con estructuras metálicas de hierro, con una lona de dos por uno, y atadas provisoriamente con un alambre, que puede producir un daño grave”.