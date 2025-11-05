La ciudad tendrá un nuevo Código de Edificación

El Concejo Deliberante capitalino aprobó la implementación de un nuevo Código de Edificación para la regular características y condiciones de edificaciones públicas y privadas. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo comunal.

05/11/2025

En la sesión ordinaria de la fecha, el Concejo Deliberante capitalino aprobó la implementación de un nuevo Código de Edificación que regula las características y condiciones que deben tener las edificaciones públicas y privadas en la ciudad. 

“Esto es complementario de lo que venimos haciendo. Son las bases en las que se van a poder planificar la ciudad y el Código de Edificación marca los modos”, aseguró la concejal Eliana Chuchuy al momento de informar sobre la iniciativa. 

Destacó, en tanto, el trabajo de los equipos profesionales y técnicos que trabajaron en su análisis y redacción. 

“Estas herramientas, lo que tienen de bueno, es que significan que público y privado han encontrado una sinergia para pensar a la ciudad como el núcleo de un área metropolitana que tiene que brindar soluciones a los vecinos”, señaló la edil. 

Concluyendo, Chuchuy señaló que la intención también es achicar el tiempo de presentaciones, alentar el desarrollo y las inversiones, y resolver los problemas de infraestructura. 

