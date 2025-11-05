La ciudad tendrá un nuevo Código de Edificación

En la sesión ordinaria de la fecha, el Concejo Deliberante capitalino aprobó la implementación de un nuevo Código de Edificación que regula las características y condiciones que deben tener las edificaciones públicas y privadas en la ciudad.

“Esto es complementario de lo que venimos haciendo. Son las bases en las que se van a poder planificar la ciudad y el Código de Edificación marca los modos”, aseguró la concejal Eliana Chuchuy al momento de informar sobre la iniciativa.

Destacó, en tanto, el trabajo de los equipos profesionales y técnicos que trabajaron en su análisis y redacción.

“Estas herramientas, lo que tienen de bueno, es que significan que público y privado han encontrado una sinergia para pensar a la ciudad como el núcleo de un área metropolitana que tiene que brindar soluciones a los vecinos”, señaló la edil.

Concluyendo, Chuchuy señaló que la intención también es achicar el tiempo de presentaciones, alentar el desarrollo y las inversiones, y resolver los problemas de infraestructura.