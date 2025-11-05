El informe de la UCA también destaca que el Conurbano bonaerense (18,9%) es la zona más crítica del país, superando el promedio nacional del 15%.
Oficializaron los nuevos montos de las jubilaciones y asignaciones para noviembre
Los haberes percibirán un 2,08% de aumento para este mes, principalmente impulsado por la inflación de septiembre.Argentina05/11/2025
El Gobierno oficializó los nuevos montos de las asignaciones familiares y jubilaciones para el mes de noviembre en el Boletín Oficial. Según indicó ANSES, será de 2,08% considerando la inflación del mes de septiembre difundida por el INDEC.
Los pagos se realizarán del 25 al 29 de noviembre, de acuerdo con la terminación del DNI.
El mismo porcentaje de aumento alcanzará a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las asignaciones familiares que cobran los trabajadores registrados y monotributistas.
De acuerdo con la Resolución 338/2025 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicada en el Boletín Oficial, el haber mínimo de los jubilados pasará a ser de $333.085,39, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.241.349,35.
El texto oficial también establece que las bases imponibles mínima y máxima quedarán fijadas en $112.183,09 y $3.645.898, respectivamente, para el período devengado noviembre 2025.
Asimismo, el artículo 4° de la resolución determina que la Prestación Básica Universal (PBU) será de $152.371,37, en tanto que la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) se elevará a $266.468,31.
Días atrás, el Gobierno había confirmado la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, a través del Decreto 771/2025, el cual mantiene el carácter no remunerativo de la suma, que no será considerada para el cálculo de otros conceptos previsionales ni para futuras actualizaciones.
Según detalla uno de los anexos de la norma, desde este mes la Asignación Universal por Hijo pasará a $119.691, mientras que en las zonas comprendidas dentro de la Zona 1 del país (que incluye regiones patagónicas y de frontera) ascenderá a $155.599. Estos mismos valores se aplicarán para la Asignación por Embarazo.
Para los titulares de hijos con discapacidad, el monto se incrementará a $389.733, y a $506.653 en la Zona 1. En tanto, la Ayuda Escolar Anual quedará establecida en $42.039 para todos los beneficiarios.
Los trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de prestaciones por desempleo, veteranos de guerra, jubilados y pensionados con hijos menores de 18 años cobrarán las asignaciones familiares conforme al ingreso total del grupo familiar. Los valores a partir de noviembre serán los siguientes:
Hasta $926.676: $59.851 por hijo.
Entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371.
Entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418.
Entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597.
Los mismos importes y rangos se aplicarán a la Asignación Familiar Prenatal.
Para nacimiento, adopción y matrimonio, la normativa también fijó los nuevos montos de las asignaciones especiales:
Nacimiento: $69.763.
Adopción: $417.116.
Matrimonio: $104.459.
En todos los casos, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no deberá superar los $4.907.218 para acceder a dichos beneficios.
Con información de C5N
Tiene como objetivo relevar información detallada y actualizada sobre el personal docente y no docente que se desempeña en instituciones educativas.
El sector de leasing en Argentina vive su mejor momento: se firmaron 5.442 contratos en 2025, un aumento interanual del 56%, el registro más alto en ocho años.
El Gobierno flexibilizó la tenencia de fusiles semiautomáticos y relanzó el RENARArgentina05/11/2025
Una resolución publicada en el Boletín Oficial habilita a usuarios registrados a comprar y poseer armamento de mayor calibre.
El Gobierno flexibilizó el transporte de pasajeros y habilitó vehículos 4x4 en todo el paísArgentina04/11/2025
La Resolución 73/2025 simplifica los trámites para transportistas y permite operar en ripio, montaña y caminos agrestes, ampliando el parque móvil disponible.
ANMAT prohíbe y retira del mercado dos lotes de Solución Fisiológica Rigecin (lotes NA5187 S2 y NA5675 S1) por un desvío de calidad crítico (envases no autorizados).
Abren hoy las inscripciones virtuales para mujeres a Escuelas de Cadetes y SuboficialesSalta03/11/2025
La Policía de Salta habilitó hoy, 3 de noviembre, las inscripciones virtuales para mujeres. Las postulantes para las Escuelas de Cadetes y Suboficiales tienen tiempo hasta el 6 de noviembre.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El creador de contenido uruguayo realizará su último show el 22 de diciembre. La preventa exclusiva arranca este martes.
La banda argentina estrena un nuevo disco con diez canciones inéditas y colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.
La salida de Francos desató una tormenta en el sur: China, las represas y el futuro en Santa CruzPolítica04/11/2025
El alejamiento del exjefe de Gabinete expuso la disputa entre las alas del Gobierno y dejó en el aire proyectos estratégicos con China. Santa Cruz, entre la presión de Washington y la necesidad de reactivar las represas.