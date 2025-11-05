Papeles, plásticos y aceite usado: qué se puede llevar al Reciclatón del Parque Sur

La Municipalidad de Salta avanza en la consolidación de una red de reciclaje local que involucra a cooperativas, emprendimientos y empresas privadas. El objetivo es fortalecer la economía circular y reducir la cantidad de residuos que llegan al vertedero.

En declaraciones a Pasaron Cosas, el director general de Educación Ambiental, Ramiro Ragno, confirmó que este jueves 6 de noviembre se realizará el segundo Reciclatón en Parque Sur, sobre avenida Excombatientes de Malvinas, de 9 a 17 horas.

“Queremos menos basura y más materiales reciclables en la ciudad. Lo importante es que los vecinos entregan directamente sus residuos a quienes los reciclan. La Municipalidad organiza, pero no intermedia”, explicó Ragno.

Durante la jornada se recibirán papel, cartón, plástico, vidrio, tetrabriks, aceite vegetal usado, aparatos eléctricos y electrónicos, y baterías de autos o motos. En esta edición participarán, entre otros:

Cooperativa León, encargada del reciclaje de vidrio.

Metalnord, empresa habilitada para residuos electrónicos.

DHSH, que transforma aceite vegetal usado en biodiésel.

SOS 24, que recolectará baterías.

La Flía Recicladora, que trabaja con papel, cartón y aluminio.

Ragno destacó que el Reciclatón permite conectar a vecinos con recicladores y empresas locales: “En el primer evento, realizado en zona norte, se recolectaron varias toneladas de materiales. La respuesta de la gente superó nuestras expectativas”, comentó.

Además, entre quienes participen se sortearán plantas y árboles del vivero municipal como gesto de agradecimiento.

Si las condiciones climáticas impiden la actividad, el evento se reprogramará para el jueves siguiente.

El Reciclatón forma parte del calendario ambiental municipal, que incluye ecocanjes, campañas educativas y jornadas itinerantes en distintos barrios. “El cambio comienza por la conciencia de cada vecino”, cerró Ragno.