El retroceso del Hektoria fue tan veloz que desafía los modelos climáticos actuales y alerta sobre un posible ascenso del nivel del mar.
Tragedia en Filipinas: al menos cinco muertos y miles de evacuados por el tifón Kalmaegi
El fenómeno provocó inundaciones históricas en la isla de Cebú, donde pueblos enteros quedaron bajo el agua. Las autoridades alertan que la intensidad del temporal está vinculada al cambio climático.El Mundo04/11/2025
Al menos cinco personas murieron y miles fueron desplazadas este martes por las inundaciones provocadas por el tifón Kalmaegi en el centro de Filipinas, según confirmaron las autoridades locales, que advirtieron sobre el impacto devastador del fenómeno en la isla de Cebú.
Pueblos enteros de Cebú quedaron bajo el agua tras las intensas lluvias que acompañaron el paso del tifón. En videos verificados por AFP se observa cómo autos, camiones y contenedores eran arrastrados por la corriente.
En solo 24 horas, la región recibió 183 milímetros de lluvia, superando ampliamente el promedio mensual de 131, según explicó la especialista meteorológica Charmagne Varilla.
“La situación en Cebú no tiene precedentes”, afirmó la gobernadora Pamela Baricuatro, quien destacó que el verdadero peligro no fueron los vientos, sino “el agua que realmente pone en riesgo a nuestra gente”.
Muertes, rescates y alerta por el cambio climático
Entre las víctimas hay dos nenes que fueron encontrados sin vida en Ciudad de Cebú, mientras los equipos de rescate continúan trabajando para asistir a los atrapados por el agua.
También se reportaron otras tres muertes en las provincias de Leyte y Bohol, donde un adulto mayor murió ahogado y otro hombre perdió la vida al caerle un árbol encima.
“El agua subió muy rápido. A las cuatro de la mañana ya estaba descontrolado, la gente no podía salir”, relató Don del Rosario, uno de los afectados que debió refugiarse en los tejados.
La tragedia ocurre apenas semanas después de un terremoto de magnitud 6,9 que golpeó la misma región.
Filipinas, que enfrenta un promedio de 20 tifones por año, es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático, fenómeno que —según los científicos— intensifica la frecuencia y la potencia de las tormentas tropicales.
Con información de TN
La diputada Renata Souza presentó un pedido de juicio político contra Cláudio Castro por el operativo en Penha y Alemão, donde murieron más de 130 personas.
El intercambio, mediado por Estados Unidos, incluyó también la devolución de tres rehenes israelíes muertos. Hamas ha restituido 20 cuerpos desde el inicio de la tregua.
La decisión se tomó en consenso con Estados Unidos y la OEA para garantizar un foro más representativo. Las divisiones políticas y la emergencia por el huracán Melissa precipitaron el aplazamiento.
Betssy Chávez, acusada de participar en el intento de golpe de Estado de 2022, obtuvo refugio en la residencia mexicana en Lima. La Cancillería peruana acusó al gobierno de López Obrador de vulnerar su soberanía.
La CAF otorgará a Bolivia USD 3.100 millones para impulsar la recuperación económica. El plan se ejecutará entre 2025 y 2030 con foco en estabilidad, integración y medioambiente.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
En el competitivo mercado de las billeteras virtuales, Naranja X se posiciona como la líder al ofrecer la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta, alcanzando el 39% en su cuenta remunerada.
La histórica construcción medieval colapsó mientras se realizaban trabajos de restauración. Los bomberos debieron montar un amplio operativo en plena zona de los Foros Imperiales.