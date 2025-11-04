El Presidente recibirá este martes a los legisladores que se sumarán al Congreso el 10 de diciembre para coordinar la agenda de reformas que impulsará el oficialismo.
Tras los cambios en el Gabinete, Milei inicia una gira por Estados Unidos y Bolivia
Luego de formalizar la asunción de Adorni, el Presidente participará de un foro internacional, visitará la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York y asistirá a la asunción del nuevo mandatario boliviano, Rodrigo Paz.Política04/11/2025
El presidente Javier Milei tendrá una intensa agenda de actividades este miércoles, tanto en el plano local como en el internacional. Luego de tomarle juramento a su nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajará a los Estados Unidos para hablar en un evento al que asistirán varias figuras mundiales, aunque finalmente no coincidirá con Donald Trump, y luego se reunirá con importantes inversores.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, en primer lugar, el mandatario nacional cumplirá desde las 12:00 con los formalismos para que su hasta ahora vocero asuma como ministro coordinador.
El acto se realizará, como es habitual, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el líder libertario estuvo la semana pasada para designar también al flamante canciller, Pablo Quirno, tras la salida de Gerardo Werthein.
Además, para ese mismo día las autoridades estaban organizando también un encuentro por la mañana con todos los senadores electos de La Libertad Avanza, como el que ocurrirá el martes con los diputados.
Según el cronograma tentativo, recién a las 15:00 Milei partirá rumbo a Miami, ciudad a la que llegaría recién a las 21:00 (las 23:00 de la Argentina) y el jueves expondrá en el American Business Forum, que se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center.
En ese evento estarán también, además de Trump, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi; la dirigente opositora venezolana María Corina Machado —ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025—; Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase; el actor Will Smith; el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y Adam Neumann, cofundador de Flow, entre otros.
Si bien se estaba organizando un encuentro informal entre el Presidente y el republicano, en el marco de esta cumbre, ambos mandatarios no pudieron acoplar sus agendas y, en esta oportunidad, no habrá foto de los dos.
El jefe de Estado norteamericano expondrá el miércoles a las 14:00, pero para ese momento Milei todavía estará tomándole juramento a Adorni en Buenos Aires, por lo que no coincidirán.
El libertario tiene que disertar a las 15:45 del jueves, pero Trump ya no estará en Florida, aunque no se descarta que sí pueda mantener conversaciones con alguno de los otros invitados de la jornada.
Tal como anticipó este medio, en lugar de un discurso escrito con sucesivas improvisaciones, el Presidente será entrevistado por Bret Baier, presentador de Fox News y amigo de Trump, con quien juega al golf en Mar -a- Lago.
Posteriormente, Milei partirá a Nueva York para, en primer término, visitar la tumba del Rebe de Lubavitch y agradecerle por el triunfo que La Libertad Avanza consiguió en las últimas elecciones.
Menachem Mendel Schneerson, como era el verdadero nombre del fallecido rabino, es uno de los líderes judíos más importantes del siglo XX, considerado milagroso y referente a nivel mundial.
El "Ohel” de este guía espiritual fue uno de los primeros lugares a los que el mandatario argentino acudió después de haber ganado el balotaje que lo llevó a estar al frente del Poder Ejecutivo.
El viernes, el Presidente también tiene agendada una reunión con importantes empresarios que invierten en la Argentina, la cual fue organizada por el Consejo de las Américas (Council of the Americas).
La última escala que hará antes de volver a Buenos Aires será en La Paz, Bolivia, para asistir a la asunción de su par local, Rodrigo Paz Pereira, dirigente del Partido Demócrata Cristiano.
Luego de dos décadas de administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS), el referente de derecha se impuso el fin de semana pasado en las elecciones del país vecino con más del 54% de los votos.
“Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del ‘socialismo del siglo XXI’ que tanto daño le ha hecho a nuestra región. Bolivia va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado. Esta jornada democrática refleja el anhelo de libertad y progreso de la región. Le deseo al presidente electo el mayor de los éxitos en su gestión”, escribió Milei poco después de conocidos los resultados.
