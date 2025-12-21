Un grupo de militantes mantiene una vigilia y acampa frente al Sanatorio Otamendi tras la operación de urgencia de la ex presidenta Cristina Kirchner.
Sáenz advirtió que con el déficit cero "no se come" y hay que buscar "equilibrios"
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió que la falta de un Presupuesto nacional para 2026 agravará la incertidumbre económica y criticó el impacto del ajuste en la asistencia social.Política21/12/2025
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, manifestó su profunda preocupación ante la posibilidad de que Argentina inicie un nuevo ciclo sin una ley de Presupuesto aprobada. El mandatario provincial señaló que esta situación representa un "grave problema" para la gestión pública, ya que profundiza la falta de previsibilidad tanto para el Gobierno nacional como para las administraciones provinciales. Según explicó, la ausencia de una ley fundamental impide conocer con precisión los recursos disponibles y los gastos proyectados para el próximo ejercicio.
En una entrevista con Radio Mitre, el mandatario salteño analizó el complejo escenario legislativo y la fragmentación existente en el Congreso. Sáenz sostuvo que la dinámica parlamentaria reciente dejó fuera artículos de alta sensibilidad social, como la actualización de la Asignación Universal por Hijo y los subsidios energéticos para zonas frías. El titular del Ejecutivo provincial calificó la última sesión en la Cámara de Diputados como poco prolija, argumentando que se introdujeron temas de gran impacto sin el debate necesario.
En relación con el rumbo económico, el gobernador respaldó la búsqueda del equilibrio fiscal, aunque marcó distancias respecto a los métodos aplicados. Sáenz afirmó que "con el equilibrio fiscal y el déficit cero no se come", subrayando que el saneamiento de las cuentas públicas debe complementarse con políticas de salud, trabajo y seguridad. El dirigente salteño instó a encontrar alternativas que no dejen desprotegidos a sectores vulnerables, como las universidades nacionales y las personas con discapacidad.
Otro de los puntos de fricción mencionados por el gobernador fue el incumplimiento de normativas vigentes relacionadas con la infraestructura. Sáenz cuestionó el destino de los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles, los cuales deberían aplicarse al mantenimiento vial. "Es una ley que se paga todos los días, pero las rutas no se arreglan ni se conservan", reclamó el mandatario al exigir mayor claridad al Ejecutivo nacional sobre el uso de esos recursos específicos.
Finalmente, el gobernador de Salta hizo un llamado al consenso político para restablecer la confianza institucional del país. Para Sáenz, la lógica de confrontación permanente aleja las inversiones y perjudica la imagen de la Argentina ante el mundo. El mandatario concluyó que el diálogo y la búsqueda de un "término medio" constituyen la única vía posible para resolver los conflictos de financiamiento y brindar respuestas concretas a los ciudadanos que hoy enfrentan la crisis.
